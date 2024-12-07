В Горняке две пожарные автоцистерны тушили горящий дом

Пострадавших нет

07 декабря 2024, 09:46, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

Пожар в частном жилом доме потушили в городе Горняк Алтайского края, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился вечером 6 декабря на улице Кооперативной. На момент прибытия первого подразделения горела крыша.

Площадь горения составила около 20 "квадратов". В результате пожара повреждена кровля, потолочные перекрытия и стены дома.

На пожаре работали семь человек личного состава и две автоцистерны. Пострадавших нет.