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В Госдуме дорабатывают законопроект о поддержке прочных семей

Остается неясным, будет ли сумма начисляться обоим супругам или на общий счет

20 августа 2024, 23:00, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru
Рубли / Фото: amic.ru

В Госдуме дорабатывают законопроект о выплатах для россиян за вступление в брак и за его продолжительность, заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом сообщает "Парламентская газета".

"Мы хотим уравнять права на денежные выплаты за брачный "стаж". А также предлагаем начинать выплачивать поощрение за непрерывный брак в течение 20 лет и далее", — отметил он.

По словам депутата, необходимо проработать механизм выплат для таких семей. Остается неясным, будет ли сумма начисляться обоим супругам или на общий счет, пояснил Нилов.

Политик добавил, что работа над проектом продолжится. Он пообещал, что недостатки устранят к осенней сессии.

Льготы

Комментарии 2

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Гость

00:41:27 21-08-2024

У прочных женщин, прочные семьи...!

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Дюша

12:11:48 21-08-2024

У меня уже за 30...Недоплату компенсировать будут или как с материнским капиталом? У меня второй сын родился на месяц до ввода капитала...Хрен что дали...Абыдно, да!?

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