В Госдуме и Совфеде рассказали, будет ли тотальная мобилизация в 2024 году
Ранее о таком развитии событий заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов
21 ноября 2023, 22:10, ИА Амител
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о том, что после проведения президентских выборов в 2024 году в России может начаться "тотальная мобилизация". Представители Госдумы и Совфеда в разговоре с RTVI прокомментировали это заявление.
Как сказал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев, необходимости в проведении мобилизации сейчас нет. Новые формирования создаются из добровольцев, которые подписывают контракты на службу в ВС РФ.
"Мы должны восстановить боеспособность наших Вооруженных сил за счет тех людей, которые добровольно сейчас идут на службу. А они в принципе идут", – сказал Соболев.
Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов добавил, что сейчас "там" и так все нормально и необходимости в проведении мобилизации нет. Он отметил, что подобных обсуждений не ведут ни в Минобороны, ни в правительстве.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Перминов заявил, что Данилов делает заявления, не основанные на реальности.
"Эти заявления, скорее всего, направлены на то, чтобы внести раскол в наше российское общество, посеять панику, чем они последнее время и занимались. Я думаю, что это заявление – из ряда подобных заявлений", – сказал Перминов.
Он добавил, что ситуация в плане проведения мобилизации в стране изменилась, но необходимости в этой мобилизации на данный момент нет.
Ранее в социальных сетях и СМИ неоднократно поднималась тема проведения новой мобилизации, однако официальные власти отрицают такую возможность и отмечают, что в ней нет необходимости.
06:51:00 22-11-2023
От выборов будет зависеть. И от ситуации к марту. Вообще новость не очень, комментарии к заявлению какие то не сильно убедительные
10:37:03 22-11-2023
Зачем кого то слушать? Смотрим что делают с другой стороны, и через год ожидаем точно таких же мер.