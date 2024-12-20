В Госдуме напомнили, в каких случаях работника могут уволить без его согласия
Это может произойти, если сотрудник пришел на работу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
20 декабря 2024, 08:45, ИА Амител
Согласно ТК РФ, работника можно уволить без его согласия, если он пришел на работу в состоянии опьянения, а также по ряду других причин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета ГД по соцполитике Екатерину Стенякину.
"Согласно нормам Трудового кодекса РФ, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с работником в следующих случаях: появление работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения", – сообщила Стенякина.
Помимо этого, сотрудника могут уволить при неоднократном неисполнении трудовых обязанностей без уважительных причин, если у него есть дисциплинарное взыскание, а также за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей либо прогул.
Работодатель также имеет право расторгнуть трудовой договор при ликвидации организации.
Кроме того, уволить сотрудника без его согласия могут по следующим причинам:
- хищение или растрата по месту работы;
- непринятие мер по предотвращению конфликта интересов;
- аморальный проступок, несовместимый с работой сотрудника;
- подлог работником документов при заключении трудового договора.
09:18:38 20-12-2024
А если работник пришел трезвым и накидался уже на работе - тогда как?
09:22:27 20-12-2024
как дети малые
09:30:56 20-12-2024
если работодатель не желает иметь у себя такого работника то и работнику не выгодно артачиться даже если он ничего подобного и не совершал. Просто сам должен по собственному желанию уйти и поискать себе более достойного работодателя
11:33:52 20-12-2024
по-моему, нам преподаватель по ТБ говорил, что по в пьяном виде уволить могут только в том случае, если работа связана с опасностью, т.е. водители, на высоте, на станке и т.д. В остальных случаях могут просто отстранить от работы. Да, объявят выговор, но не уволить не могут. И то надо доказать, что пьян, т.е. отправить к наркологу или вызывать его на место платно. Знайте свои права!
11:43:10 20-12-2024
Гость (11:33:52 20-12-2024) по-моему, нам преподаватель по ТБ говорил, что по в пьяном в... Развиваем тему: работник отказался от освидетельствования, что дальше? Если, допустим, дворник под подозрением.
12:20:22 20-12-2024
Гость (11:43:10 20-12-2024) Развиваем тему: работник отказался от освидетельствования, ч... работодателю только остается дать поручение, в рамках должностных обязанностей работника, и если он его не выполнит, то тогда наказывать
11:44:04 20-12-2024
Гость (11:33:52 20-12-2024) по-моему, нам преподаватель по ТБ говорил, что по в пьяном в... Чушь не пишите) "В соответствии с пп. "б" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения." Другое дело, что там от работодателя требуется масса телодвижений, и если хоть какое-то из них будет сделано не так, то по суду могут восстановить. Но если все оформить как надо, то работничек пролетает.
12:21:56 20-12-2024
Гость (11:44:04 20-12-2024) Чушь не пишите) "В соответствии с пп. "б" п. 6 ч. 1 ст. 81 Т... так ведь и написано, что установить степень опьянения может только врач. А не всякие создаваемые комиссии из коллег
13:10:32 20-12-2024
Гость (12:21:56 20-12-2024) так ведь и написано, что установить степень опьянения может ... Написано, что не могут уволить. Даже ежели докажут, что пьян. Так вот - это не так. Уволить могут, связана работа с опасностью или нет, неважно. И да, если работодатель составил акт о нахождении на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, а работник сдуру по пьяни его подписал - ну сам себе злобный Буратино, дальше пойдет по статье. Ну а нет - вызывается наряд на дебош, работник едет туда, где его без работодателя освидетельствуют. А то у вас получается, что можно пить на работе, а все должны брать под козырек и не сметь ничего делать.
14:00:27 20-12-2024
Гость (13:10:32 20-12-2024) Написано, что не могут уволить. Даже ежели докажут, что пьян... расскажу реальную историю. У автора этого комментария в отделе работал такой "бухарик", каждый день навеселе, прям вместо чая настойку попивал. Работа в офисе, обязанности успевал выполнять. Но от коллег постоянно были жалобы на запах и язык. Кадровики вот так же говорили, что уволить можно легко и после консультации с вышестоящей организацией, увольняли. И все три раза он восстанавливался по суду. Причем последний раз примерно с такой формулировкой, как в начале дискуссии, об опасности при выполнении работы. На суде адвокат какие-то нормы откопал или разъяснения. Причем, пока шел суд, а это больше полугода, работнику выплатили все пропущенные выплаты. Как только он их получил, сам уволился. Поэтому и написано, ЗНАЙТЕ свои права или имейте хороших знакомых юристов!
12:46:43 20-12-2024
Гость (11:44:04 20-12-2024) Чушь не пишите) "В соответствии с пп. "б" п. 6 ч. 1 ст. 81 Т... Исходя из процетированной нормы права, у работодателя есть ПРАВО на увольнение, а не ОБЯЗАННОСТЬ сделать это. Всё на усмотрение работодателя.
14:16:50 20-12-2024
Гость (12:46:43 20-12-2024) Исходя из процетированной нормы права, у работодателя есть П... так же как и прохождение медосвидетельствования это право, а не обязанность, если это прямо не указано в трудовом договоре, как у водителей
13:14:33 20-12-2024
Судя по тому какие инициативы выдвигает госу........а, как её назвал Бастрыкин, эта цитата об увольнении рассчитана на быдло, которое не знает законов