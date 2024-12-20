В Госдуме напомнили, в каких случаях работника могут уволить без его согласия

Это может произойти, если сотрудник пришел на работу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

20 декабря 2024, 08:45, ИА Амител

Здание Госдумы РФ / Фото: duma.gov.ru

Согласно ТК РФ, работника можно уволить без его согласия, если он пришел на работу в состоянии опьянения, а также по ряду других причин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета ГД по соцполитике Екатерину Стенякину.

"Согласно нормам Трудового кодекса РФ, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с работником в следующих случаях: появление работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения", – сообщила Стенякина.

Помимо этого, сотрудника могут уволить при неоднократном неисполнении трудовых обязанностей без уважительных причин, если у него есть дисциплинарное взыскание, а также за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей либо прогул.

Работодатель также имеет право расторгнуть трудовой договор при ликвидации организации.

Кроме того, уволить сотрудника без его согласия могут по следующим причинам: