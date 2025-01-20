В Госдуме напомнили, кому проиндексируют пенсии в феврале 2025 года
Такая мера коснется всех пенсионеров, получающих страховые выплаты
20 января 2025, 12:15, ИА Амител
До 1 февраля 2025 года правительство РФ примет решение о дополнительной индексации страховых пенсий. Об этом сообщает "Абзац".
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в феврале пройдет дополнительная индексация выплат. Такая мера необходима для компенсации между фактической и прогнозной инфляцией.
"Индексация коснется всех пенсионеров, которые получают страховые пенсии. Это около 40 миллионов человек", – рассказал Нилов.
Также депутат отметил, что единовременная выплата всем ветеранам Великой Отечественной войны производится ежегодно. Предложений о выплате для всех пенсионеров в честь 80-летия Победы нет.
12:25:54 20-01-2025
А индексировать пенсионный возраст депутаты не собираются?
12:31:33 20-01-2025
- А скажи-ка, отец. Вот когда ты последний раз чего-то в интерьере своей квартиры менял?
- Так ить, сынки... Каженный год, с декабрьской пенсии, настенный календарь меняю...
12:33:38 20-01-2025
Сколько шума... А выхлопа ноль...
12:35:57 20-01-2025
В правительстве РФ подтвердили планы увеличить пенсии в следующим году в 0,9 раза.
16:51:33 20-01-2025
На фото сумма "индексации"?