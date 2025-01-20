Такая мера коснется всех пенсионеров, получающих страховые выплаты

20 января 2025, 12:15, ИА Амител

Российские монеты, деньги / Фото: amic.ru

До 1 февраля 2025 года правительство РФ примет решение о дополнительной индексации страховых пенсий. Об этом сообщает "Абзац".

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в феврале пройдет дополнительная индексация выплат. Такая мера необходима для компенсации между фактической и прогнозной инфляцией.

"Индексация коснется всех пенсионеров, которые получают страховые пенсии. Это около 40 миллионов человек", – рассказал Нилов.

Также депутат отметил, что единовременная выплата всем ветеранам Великой Отечественной войны производится ежегодно. Предложений о выплате для всех пенсионеров в честь 80-летия Победы нет.