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В Госдуме напомнили, кому проиндексируют пенсии в феврале 2025 года

Такая мера коснется всех пенсионеров, получающих страховые выплаты

20 января 2025, 12:15, ИА Амител

Российские монеты, деньги / Фото: amic.ru
Российские монеты, деньги / Фото: amic.ru

До 1 февраля 2025 года правительство РФ примет решение о дополнительной индексации страховых пенсий. Об этом сообщает "Абзац".

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в феврале пройдет дополнительная индексация выплат. Такая мера необходима для компенсации между фактической и прогнозной инфляцией.

"Индексация коснется всех пенсионеров, которые получают страховые пенсии. Это около 40 миллионов человек", – рассказал Нилов.

Также депутат отметил, что единовременная выплата всем ветеранам Великой Отечественной войны производится ежегодно. Предложений о выплате для всех пенсионеров в честь 80-летия Победы нет.

Россия пенсии выплаты

Комментарии 5

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Russkiy

12:25:54 20-01-2025

А индексировать пенсионный возраст депутаты не собираются?

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бийчанин

12:31:33 20-01-2025

- А скажи-ка, отец. Вот когда ты последний раз чего-то в интерьере своей квартиры менял?
- Так ить, сынки... Каженный год, с декабрьской пенсии, настенный календарь меняю...

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Леха

12:33:38 20-01-2025

Сколько шума... А выхлопа ноль...

  6 Нравится
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Пенсионер-оптимист

12:35:57 20-01-2025

В правительстве РФ подтвердили планы увеличить пенсии в следующим году в 0,9 раза.

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Гость

16:51:33 20-01-2025

На фото сумма "индексации"?

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