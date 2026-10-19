В Госдуме назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году

Речь идет прежде всего о сотрудниках на окладе

19 октября 2026, 09:12, ИА Амител

Отпуск / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Работникам с фиксированным окладом в 2027 году выгоднее планировать отпуск на март, апрель, июль, август, сентябрь или декабрь. В эти месяцы будет сравнительно много рабочих дней, заявила ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

"Выгоднее всего оформлять отпуск в те месяцы, где меньше праздничных дней, где больше дней рабочих. Мы знаем, что праздничных дней у нас много в январе, и это прекрасно, в мае, и это тоже прекрасно. А вот, например, оформить отпуск в марте, апреле, июле, августе, сентябре либо в декабре 2027 года, где много рабочих дней в месяце, — выгоднее", — сказала депутат.

Как следует из производственного календаря, при пятидневной рабочей неделе в марте, июле, августе и сентябре будет по 22 рабочих дня. При выборе месяца значение имеет именно их количество: чем меньше рабочих дней, тем выше стоимость каждого из них при расчете зарплаты за оставшуюся после отпуска часть месяца.

Несмотря на Международный женский день, март также остается подходящим месяцем для отдыха с точки зрения дохода.

"Поэтому в марте тоже можно брать отпуск", — отметила парламентарий.

Речь идет прежде всего о сотрудниках на окладе. Размер самих отпускных рассчитывается иначе, а финансовая разница возникает за счет зарплаты, начисляемой за отработанные дни месяца.