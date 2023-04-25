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В Госдуме назвали возможные сроки введения четырёхдневной рабочей недели

Депутат Максим Иванов считает, что сейчас россиянам, наоборот, стоит усердней работать для "победы в специальной военной операции"

25 апреля 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, когда парламентарии могут заняться вопросом пересмотра рабочего графика в России и введения четырёхдневной рабочей недели. Как сообщает "Подмосковье сегодня", в нынешней ситуации этого сделать нельзя.

"После победы в специальной военной операции такую систему можно рассмотреть. Сейчас, наоборот, нужно мобилизоваться", – подчеркнул депутат.

Иванов добавил, что переход на четырёхдневку также потребует серьёзных финансовых ресурсов. Нужно будет учесть и интересы тех предприятий, где люди трудятся по специальному графику. 

Напомним, что в Казахстане ранее ввели четырёхдневную рабочую неделю с 1 июля. Нормы предусматривают возможность чередования сокращённой, стандартной и увеличенной рабочей недели. График работы может устанавливаться по просьбе работника, однако для этого необходимо согласие работодателя.

Госдума

Комментарии 5

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Гость

15:32:44 25-04-2023

стоит усердней работать для "победы в специальной военной операции"- без сопливых как на лыжах

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Гость

15:35:46 25-04-2023

обьясните мне тупице. зачем это?

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Это чтоб труд-кодекс изменить.

20:40:28 25-04-2023

Гость (15:35:46 25-04-2023) обьясните мне тупице. зачем это?... Это чтоб труд-кодекс изменить. В результате работать придется больше и за меньше.

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Гость

15:40:29 25-04-2023

Рубрика "какой-то депутат что-то сказал"

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Олег

23:20:26 25-04-2023

Труд освобождает.

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