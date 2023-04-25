В Госдуме назвали возможные сроки введения четырёхдневной рабочей недели
Депутат Максим Иванов считает, что сейчас россиянам, наоборот, стоит усердней работать для "победы в специальной военной операции"
25 апреля 2023, 15:30, ИА Амител
Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, когда парламентарии могут заняться вопросом пересмотра рабочего графика в России и введения четырёхдневной рабочей недели. Как сообщает "Подмосковье сегодня", в нынешней ситуации этого сделать нельзя.
"После победы в специальной военной операции такую систему можно рассмотреть. Сейчас, наоборот, нужно мобилизоваться", – подчеркнул депутат.
Иванов добавил, что переход на четырёхдневку также потребует серьёзных финансовых ресурсов. Нужно будет учесть и интересы тех предприятий, где люди трудятся по специальному графику.
Напомним, что в Казахстане ранее ввели четырёхдневную рабочую неделю с 1 июля. Нормы предусматривают возможность чередования сокращённой, стандартной и увеличенной рабочей недели. График работы может устанавливаться по просьбе работника, однако для этого необходимо согласие работодателя.
15:32:44 25-04-2023
стоит усердней работать для "победы в специальной военной операции"- без сопливых как на лыжах
15:35:46 25-04-2023
обьясните мне тупице. зачем это?
20:40:28 25-04-2023
Гость (15:35:46 25-04-2023) обьясните мне тупице. зачем это?... Это чтоб труд-кодекс изменить. В результате работать придется больше и за меньше.
15:40:29 25-04-2023
Рубрика "какой-то депутат что-то сказал"
23:20:26 25-04-2023
Труд освобождает.