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В Госдуме не поддержали инициативу о длинных майских выходных

Майские каникулы хотели удлинить за счет новогодних

19 июля 2023, 15:19, ИА Амител

Первомай / Фото: amic.ru
Первомай / Фото: amic.ru

Комитет Госдумы по труду не поддержал законопроект, предлагающий считать выходными днями период с 1 по 9 мая, сообщает РИА Новости.

Напомним, инициативу внесли в ГД депутаты фракции "Новые люди". Они предложили удлинить майские выходные, при этом новогодние каникулы сократить на четыре дня.

Член комитета ГД по труду Михаил Тарасенко указал, что нет оснований поддержать законопроект, так как все заключения по инициативе отрицательные.

"Авторы, конечно, не учитывают того, что зимой есть зимние каникулы, и родители с детьми на зимних каникулах ходят на катки, ходят на елки", – добавил депутат.

Таким образом, все остается без изменений: майские праздники в 2024 году продлятся восемь дней – с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, а новогодние растянутся на десять дней – с 29 декабря по 8 января.

Законопроекты майские праздники

Комментарии 8

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Гость

15:24:53 19-07-2023

Вот это прекрасная новость!

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Гость

15:37:58 19-07-2023

Печально очень.

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Гость

16:29:48 19-07-2023

мне вообще ровно

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я

16:32:11 19-07-2023

ураа

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Пузырек

18:05:18 19-07-2023

У нас в Сибири точно майские длинные не имеют смысла, т.к. погода чаще всего не очень.На 8-9 еще ничего, а на 1-е на природе как правило делать нечего.

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Гость

19:59:54 19-07-2023

Пузырек (18:05:18 19-07-2023) У нас в Сибири точно майские длинные не имеют смысла, т.к. п... Не сочиняй! Погода в Барнауле в этом году 1-6мая 14 градусов, 7-9- 16 градусов. Все были на дачах, кто мог, в деревне на природе. Вполне комфортно.

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Гость

08:37:12 20-07-2023

Гость (19:59:54 19-07-2023) Не сочиняй! Погода в Барнауле в этом году 1-6мая 14 градус... Это вы сочиняете. В этом году (2023) 1 или 2 мая был снег, а на 9 почти 30 градусов.

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Гость

09:17:05 20-07-2023

Гость (08:37:12 20-07-2023) Это вы сочиняете. В этом году (2023) 1 или 2 мая был снег, а... Забей в поисковике "погода днем Барнаул 1-9 мая 2023" и убедись, Фома неверующий!

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