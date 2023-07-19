В Госдуме не поддержали инициативу о длинных майских выходных
Майские каникулы хотели удлинить за счет новогодних
19 июля 2023, 15:19, ИА Амител
Комитет Госдумы по труду не поддержал законопроект, предлагающий считать выходными днями период с 1 по 9 мая, сообщает РИА Новости.
Напомним, инициативу внесли в ГД депутаты фракции "Новые люди". Они предложили удлинить майские выходные, при этом новогодние каникулы сократить на четыре дня.
Член комитета ГД по труду Михаил Тарасенко указал, что нет оснований поддержать законопроект, так как все заключения по инициативе отрицательные.
"Авторы, конечно, не учитывают того, что зимой есть зимние каникулы, и родители с детьми на зимних каникулах ходят на катки, ходят на елки", – добавил депутат.
Таким образом, все остается без изменений: майские праздники в 2024 году продлятся восемь дней – с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, а новогодние растянутся на десять дней – с 29 декабря по 8 января.
15:24:53 19-07-2023
Вот это прекрасная новость!
15:37:58 19-07-2023
Печально очень.
16:29:48 19-07-2023
мне вообще ровно
16:32:11 19-07-2023
ураа
18:05:18 19-07-2023
У нас в Сибири точно майские длинные не имеют смысла, т.к. погода чаще всего не очень.На 8-9 еще ничего, а на 1-е на природе как правило делать нечего.
19:59:54 19-07-2023
Пузырек (18:05:18 19-07-2023) У нас в Сибири точно майские длинные не имеют смысла, т.к. п... Не сочиняй! Погода в Барнауле в этом году 1-6мая 14 градусов, 7-9- 16 градусов. Все были на дачах, кто мог, в деревне на природе. Вполне комфортно.
08:37:12 20-07-2023
Гость (19:59:54 19-07-2023) Не сочиняй! Погода в Барнауле в этом году 1-6мая 14 градус... Это вы сочиняете. В этом году (2023) 1 или 2 мая был снег, а на 9 почти 30 градусов.
09:17:05 20-07-2023
Гость (08:37:12 20-07-2023) Это вы сочиняете. В этом году (2023) 1 или 2 мая был снег, а... Забей в поисковике "погода днем Барнаул 1-9 мая 2023" и убедись, Фома неверующий!