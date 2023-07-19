В Госдуме не поддержали инициативу о длинных майских выходных

Майские каникулы хотели удлинить за счет новогодних

19 июля 2023, 15:19, ИА Амител

Первомай / Фото: amic.ru

Комитет Госдумы по труду не поддержал законопроект, предлагающий считать выходными днями период с 1 по 9 мая, сообщает РИА Новости.

Напомним, инициативу внесли в ГД депутаты фракции "Новые люди". Они предложили удлинить майские выходные, при этом новогодние каникулы сократить на четыре дня.

Член комитета ГД по труду Михаил Тарасенко указал, что нет оснований поддержать законопроект, так как все заключения по инициативе отрицательные.

"Авторы, конечно, не учитывают того, что зимой есть зимние каникулы, и родители с детьми на зимних каникулах ходят на катки, ходят на елки", – добавил депутат.

Таким образом, все остается без изменений: майские праздники в 2024 году продлятся восемь дней – с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, а новогодние растянутся на десять дней – с 29 декабря по 8 января.