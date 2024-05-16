В Госдуме не поддержали проект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей
Расширение перечня отсрочек может негативно отразиться на комплектовании Вооруженных сил РФ
16 мая 2024, 22:35, ИА Амител
Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить законопроект об отсрочке от мобилизации отцам трех детей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В документе отмечается, что расширение перечня отсрочек может негативно отразиться на комплектовании Вооруженных сил РФ.
Одним из авторов инициативы выступила депутат Нина Останина. Она заявила, что собирается добиваться принятия проекта и считает, что до комитета инициатива "просто не дошла".
"При частичной мобилизации возможна отсрочка для отцов с тремя детьми. В указе президента дано определение, что многодетная семья – это не с четырьмя, а с тремя детьми", – сказала она. Напомним, что осенью 2022 года Минобороны решило предоставить отсрочку для отцов с тремя детьми до 16 лет. Однако позднее, в январе 2023 года, эту норму отменили.
23:31:22 16-05-2024
Пусть защищают родину, она в опасности.
18:25:10 17-05-2024
Юрий (23:31:22 16-05-2024) Пусть защищают родину, она в опасности. ...
Кто опять ей угрожает?
06:15:07 17-05-2024
Госдума дальновидная, будет всплеск рождаемости.
07:45:18 17-05-2024
Гость (06:15:07 17-05-2024) Госдума дальновидная, будет всплеск рождаемости.... А они не хотят?
07:44:34 17-05-2024
негативно отразиться на комплектовании Вооруженных сил РФ ---- могло отразится на демографии, но демография это пр будущее, а оно пока непонятно
08:39:57 17-05-2024
Если министром армии становится экономист, на первое место становятся цифры а не люди. Для мобилизации который не будет, как-то уж очень много законов написано
09:35:01 17-05-2024
А Дума не хочет туда отправить своих детей, родственников, друзей? Самим туда пойти! У Сталина дети были на фронте!
09:36:21 17-05-2024
С одной стороны правильный закон т.к. у новых русских, как правило по трое детей, а у русских трое это редкость.
10:40:43 17-05-2024
а зачем сейчас эту тему поднимать, планируется еще мобилизация?
18:46:06 17-05-2024
гость (10:40:43 17-05-2024) а зачем сейчас эту тему поднимать, планируется еще мобилизац... если НАТО введет войска? то да. про состояние фронта на Харьковском направлении почитайте
12:17:24 17-05-2024
Сами чиновники идти на войну не хотят. Детей своих не пущают, а сказать правду о вымирающем населении низзя.