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В Госдуме не поддержали проект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей

Расширение перечня отсрочек может негативно отразиться на комплектовании Вооруженных сил РФ

16 мая 2024, 22:35, ИА Амител

Российские солдаты на построении / Фото: amic.ru
Российские солдаты на построении / Фото: amic.ru

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить законопроект об отсрочке от мобилизации отцам трех детей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В документе отмечается, что расширение перечня отсрочек может негативно отразиться на комплектовании Вооруженных сил РФ.

Одним из авторов инициативы выступила депутат Нина Останина. Она заявила, что собирается добиваться принятия проекта и считает, что до комитета инициатива "просто не дошла".

"При частичной мобилизации возможна отсрочка для отцов с тремя детьми. В указе президента дано определение, что многодетная семья – это не с четырьмя, а с тремя детьми", – сказала она. Напомним, что осенью 2022 года Минобороны решило предоставить отсрочку для отцов с тремя детьми до 16 лет. Однако позднее, в январе 2023 года, эту норму отменили.

Комментарии 11

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Юрий

23:31:22 16-05-2024

Пусть защищают родину, она в опасности.

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Гость

18:25:10 17-05-2024

Юрий (23:31:22 16-05-2024) Пусть защищают родину, она в опасности. ...
Кто опять ей угрожает?

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Гость

06:15:07 17-05-2024

Госдума дальновидная, будет всплеск рождаемости.

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Гость

07:45:18 17-05-2024

Гость (06:15:07 17-05-2024) Госдума дальновидная, будет всплеск рождаемости.... А они не хотят?

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Гость

07:44:34 17-05-2024

негативно отразиться на комплектовании Вооруженных сил РФ ---- могло отразится на демографии, но демография это пр будущее, а оно пока непонятно

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Гость

08:39:57 17-05-2024

Если министром армии становится экономист, на первое место становятся цифры а не люди. Для мобилизации который не будет, как-то уж очень много законов написано

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Гость

09:35:01 17-05-2024

А Дума не хочет туда отправить своих детей, родственников, друзей? Самим туда пойти! У Сталина дети были на фронте!

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09:36:21 17-05-2024

С одной стороны правильный закон т.к. у новых русских, как правило по трое детей, а у русских трое это редкость.

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гость

10:40:43 17-05-2024

а зачем сейчас эту тему поднимать, планируется еще мобилизация?

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Гость

18:46:06 17-05-2024

гость (10:40:43 17-05-2024) а зачем сейчас эту тему поднимать, планируется еще мобилизац... если НАТО введет войска? то да. про состояние фронта на Харьковском направлении почитайте

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Гость

12:17:24 17-05-2024

Сами чиновники идти на войну не хотят. Детей своих не пущают, а сказать правду о вымирающем населении низзя.

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