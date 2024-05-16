В Госдуме не поддержали проект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей

Расширение перечня отсрочек может негативно отразиться на комплектовании Вооруженных сил РФ

16 мая 2024, 22:35, ИА Амител

Российские солдаты на построении / Фото: amic.ru

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить законопроект об отсрочке от мобилизации отцам трех детей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В документе отмечается, что расширение перечня отсрочек может негативно отразиться на комплектовании Вооруженных сил РФ.

Одним из авторов инициативы выступила депутат Нина Останина. Она заявила, что собирается добиваться принятия проекта и считает, что до комитета инициатива "просто не дошла".

"При частичной мобилизации возможна отсрочка для отцов с тремя детьми. В указе президента дано определение, что многодетная семья – это не с четырьмя, а с тремя детьми", – сказала она. Напомним, что осенью 2022 года Минобороны решило предоставить отсрочку для отцов с тремя детьми до 16 лет. Однако позднее, в январе 2023 года, эту норму отменили.