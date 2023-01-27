В Госдуме объяснили блокировку сайтов ФБР и ЦРУ

Как отметил депутат Ющенко, эти организации — абсолютно вражеские для России

27 января 2023, 21:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Блокировка в России сайтов ФБР и ЦРУ Роскомнадзором (РКН) связана с недружественными отношениями Москвы и Вашингтона. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко.

По его словам, ЦРУ и ФБР это абсолютно вражеская организация, которая ведёт враждебную деятельность в отношении России.

"Организация совершенно вражеская, против нас идёт гибридная война, поэтому ничего удивительного, что заблокированы сайты", – сказал депутат.

Напомним, что об ограничении доступа к ресурсам официальных американских ведомств стало известно 27 января. РКН сообщил, что решение принято из-за распространения сайтами фейков.