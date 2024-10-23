В Госдуме объяснили, в каком случае ребенок может законно продать квартиру

Такое право появляется с 14 лет

23 октября 2024, 07:14, ИА Амител

Ключи / Фото: unsplash.com / Scott Webb

Российские дети имеют право участвовать в сделке по продаже квартиры, если достигли 14-летнего возраста. Как сообщает news.ru, о подобной возможности рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

При этом для такой сделки потребуется письменное разрешение законного представителя ребенка или органов опеки. Исключением являются эмансипированные несовершеннолетние.

"Это довольно редкий случай, лучше тоже данный момент перепроверить. По сути, это дети, приравненные к взрослым, – объяснил Гаврилов.

Парламентарий пояснил, что эта категория подростков может заключать любые сделки без согласия взрослых, которые за них ответственны. Получить такой статус можно после 16 лет, предоставив "доказательства самостоятельности": трудовой договор, свидетельство о ведении предпринимательской деятельности, вступлении в брак или регистрации в ЕГРИП. При этом решение выносит суд или органы опеки.