В Госдуме оперативно рассмотрят законопроект об индексации военных пенсий на 9,5%

Комитет по обороне поддержит подготовленный правительством документ

29 января 2025, 19:29, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru

Комитет Госдумы по обороне поддержит подготовленный правительством РФ законопроект о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам на уровень фактической инфляции и оперативно подготовит ее для рассмотрения нижней палатой парламента. Как сообщает Life.ru, об этом заявил глава комитета Андрей Картаполов.

По его словам, индексация готовится на уровень фактической инфляции за 2024 год – 9,5%. Сам законопроект предлагает установить с 1 января понижающий коэффициент для расчета военных пенсий на уровне 93,59%, что позволит увеличить реальный размер выплаты.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал индексацию страховых и военных пенсий на 9,5%. Кроме того, пересчитают социальные выплаты и пособия. Президент объяснил это решение тем, что инфляция оказалась выше ожидаемой. В Госдуме отмечали, что дополнительная индексация затронет порядка 40 млн россиян.