В Госдуме опровергли повышение штрафов за неправильную входную дверь

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ заявил, что поправки, о которых идет речь, действуют уже три года

25 февраля 2025, 11:25, ИА Амител

Входная дверь / Фото: unsplash.com / Linford Miles

Информацию о росте штрафов до 15 тысяч рублей за неправильно установленную входную дверь опровергли. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что с 1 января 2025 года штраф за неверно установленную входную дверь вырастет с 10 до 15 тысяч рублей. Однако зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что поправки в соответствующую статью КоАП РФ не вносили с 2022 года.

"Сегодня в СМИ появились десятки неправдивых публикаций о повышении с 1 января текущего года штрафов по статье 20.4 КоАП РФ, речь в которой идет об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, включая самовольное изменение конструкций дверей, направлений их движения и так далее. Хочу опровергнуть данные высказывания – изменения в статью не вносились с лета 2022 года", – сказал Колунов.

Также Колунов добавил, что именно в 2022 году поправками в КоАП РФ штраф увеличили с 10 до 15 тысяч рублей. Эти поправки действуют уже практически три года.