В Госдуме опровергли повышение штрафов за неправильную входную дверь
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ заявил, что поправки, о которых идет речь, действуют уже три года
25 февраля 2025, 11:25, ИА Амител
Информацию о росте штрафов до 15 тысяч рублей за неправильно установленную входную дверь опровергли. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что с 1 января 2025 года штраф за неверно установленную входную дверь вырастет с 10 до 15 тысяч рублей. Однако зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что поправки в соответствующую статью КоАП РФ не вносили с 2022 года.
"Сегодня в СМИ появились десятки неправдивых публикаций о повышении с 1 января текущего года штрафов по статье 20.4 КоАП РФ, речь в которой идет об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, включая самовольное изменение конструкций дверей, направлений их движения и так далее. Хочу опровергнуть данные высказывания – изменения в статью не вносились с лета 2022 года", – сказал Колунов.
Также Колунов добавил, что именно в 2022 году поправками в КоАП РФ штраф увеличили с 10 до 15 тысяч рублей. Эти поправки действуют уже практически три года.
11:56:08 25-02-2025
Давайте полную информацию. В доме, которому 60 лет, изначально были деревянные двери с открытием внутрь. Практически все заменили на новые металлические, которые продаются с опцией открывания наружу. Мало того, ВСЕ ДОМОФОННЫЕ ДВЕРИ ВО ВСЕХ ДОМАХ открываются наружу. Как быть?
13:45:00 25-02-2025
Гость (11:56:08 25-02-2025) Давайте полную информацию. В доме, которому 60 лет, изначал... Двери в подъезде и деревянные всегда наружу открывались. А вот квартирные - вовнутрь, по пожарной безопасности, чтобы не блокировать выход соседям.
19:26:46 25-02-2025
Гость (13:45:00 25-02-2025) Двери в подъезде и деревянные всегда наружу открывались. А в... Как открыть дверь во внутрь , если дома двое и более человек и ограниченное пространство в квартире?
09:04:53 26-02-2025
Гость (13:45:00 25-02-2025) Двери в подъезде и деревянные всегда наружу открывались. А в... Уличные двери должны открываться внутрь, так как в случае возникновения стихийного препятствия (например, наметет кучу снега перед входом) люди не смогут выйти.
08:47:57 26-02-2025
Я как понял у пожарных нет требования куда должна открываться дверь. Главное чтобы не мешала при эвакуации.