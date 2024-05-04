В Госдуме поддержали запрет участвовать в выборах иноагентам
Мера коснется выборов всех уровней
04 мая 2024, 14:15, ИА Амител
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах. Об этом пишет ТАСС.
Новая норма к закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" гласит, что к моменту подачи документов кандидат должен прекратить статус иностранного агента.
Речь при этом идет о выборах всех уровней – от федеральных органов государственной власти до органов местного самоуправления.
РБК отмечает, что комитет предлагает включить законопроект в график работы Госдумы на 6 мая. Финальное решение примет думский совет.
Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".
14:39:55 04-05-2024
Они там чего поели? Хотят прыгнуть выше Конституции РФ?
Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".
У нас что в стране по понятиям живут, а не по закону (Конституция - основной закон РФ) ?
Если я буду являться гражданином РФ я что не могу поехать за границу работать? В туже Беларусь,
Казахстан, Китай? Что за бред?
18:53:26 04-05-2024
Гость (14:39:55 04-05-2024) Они там чего поели? Хотят прыгнуть выше Конституции РФ?
19:19:07 04-05-2024
В Госдуме люди зависимые от Кремля, им рубль мозг проел.
10:58:45 05-05-2024
разогнать пора эту шаражкину конторку дармоедов уже. Все и так понимают, что у нас в выборах абы кто не участвует.