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В Госдуме поддержали запрет участвовать в выборах иноагентам

Мера коснется выборов всех уровней

04 мая 2024, 14:15, ИА Амител

Выборы / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Выборы / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах. Об этом пишет ТАСС.

Новая норма к закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" гласит, что к моменту подачи документов кандидат должен прекратить статус иностранного агента.

Речь при этом идет о выборах всех уровней – от федеральных органов государственной власти до органов местного самоуправления.

РБК отмечает, что комитет предлагает включить законопроект в график работы Госдумы на 6 мая. Финальное решение примет думский совет.

Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".

Законопроекты иноагенты

Комментарии 4

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Гость

14:39:55 04-05-2024

Они там чего поели? Хотят прыгнуть выше Конституции РФ?

Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".

У нас что в стране по понятиям живут, а не по закону (Конституция - основной закон РФ) ?
Если я буду являться гражданином РФ я что не могу поехать за границу работать? В туже Беларусь,
Казахстан, Китай? Что за бред?

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Гость

18:53:26 04-05-2024

Гость (14:39:55 04-05-2024) Они там чего поели? Хотят прыгнуть выше Конституции РФ?

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Гость

19:19:07 04-05-2024

В Госдуме люди зависимые от Кремля, им рубль мозг проел.

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Гость

10:58:45 05-05-2024

разогнать пора эту шаражкину конторку дармоедов уже. Все и так понимают, что у нас в выборах абы кто не участвует.

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