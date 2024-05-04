В Госдуме поддержали запрет участвовать в выборах иноагентам

Мера коснется выборов всех уровней

04 мая 2024, 14:15, ИА Амител

Выборы / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах. Об этом пишет ТАСС.

Новая норма к закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" гласит, что к моменту подачи документов кандидат должен прекратить статус иностранного агента.

Речь при этом идет о выборах всех уровней – от федеральных органов государственной власти до органов местного самоуправления.

РБК отмечает, что комитет предлагает включить законопроект в график работы Госдумы на 6 мая. Финальное решение примет думский совет.

Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".