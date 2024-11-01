В Госдуме положительно оценили идею отправлять женщин в зону СВО
Там они могли бы стать "сестрами милосердия"
01 ноября 2024, 21:49, ИА Амител
В Госдуме поддержали идею властей Башкортостана отправлять россиянок, в том числе родственниц погибших участников СВО, на работу с ранеными в госпиталях в зоне боевых действий. Как сообщает RTVI, в частности, об этом высказался депутат, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, член парламентской координационной группы по вопросам СВО Ярослав Нилов, а также председатель думского комитета по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина.
Ранее министр предпринимательства и туризма Башкортостана Зухра Гордиенко предложила отправлять женщин на работу в госпитали. Она отметила, что к ней по этому вопросу поступают многочисленные обращения. Глава республики Радий Хабиров поддержал идею и подтвердил, что к нему тоже обращались с подобными просьбами, в том числе и родственницы погибших на СВО бойцов.
"Через главное медицинское управление Минобороны России будем действовать – они пусть говорят, в какой госпиталь. Предлагаю взять Луганскую Народную Республику, наши ребята там есть, наши подшефные [города] есть. Все вопросы, связанные с расходами, мы на себя возьмем", – сказал он.
Нилов подчеркнул, что практика отправки женщин-добровольцев в госпитали для помощи врачам уже и так реализуется. По его словам, сотрудники волонтерских организаций и общественники работают с ранеными в госпиталях, а запрос на помощь в обществе очень велик.
Его коллега Нина Останина поддержала идею. Она уверена, что присутствие женщины у постели раненого "всегда создает определенное тепло".
"Женщины, потерявшие своих детей, мужей, мне кажется, втройне отдадут тепло раненым бойцам. А юридические механизмы вместе с Министерством обороны, мне думается, не так сложно доработать", – заявила Останина.
Вместе с тем они осторожно подошли к оценке перспективы присвоения "сестрам милосердия" статуса ветеранов боевых действий. Депутаты напомнили, что для этого есть четкие критерии.
22:53:07 01-11-2024
Особо понравилось, кого хотят отправлять:
"...в том числе погибших родственниц участников СВО..."
17:29:30 02-11-2024
Гость (22:53:07 01-11-2024) Особо понравилось, кого хотят отправлять:"...в том числе... они сами хотят ехать, а им не разрешают. вы бы окстились тут подтрунивать над этой темой, бессовестная
22:53:13 01-11-2024
Щас точно победят?
23:30:07 01-11-2024
"отправлять россиянок, в том числе погибших родственниц"- что то новенькое...
08:04:47 02-11-2024
Гость (23:30:07 01-11-2024) "отправлять россиянок, в том числе погибших родственниц"- чт...
Типа психологической атаки. Подходят украинские войска к передовой, а вдоль дороги мертвые с косами стоят.... и тишина.
07:02:31 02-11-2024
Над украиной смеёмся, а сами то чем лучше.
07:11:42 02-11-2024
Мудрое решение. Чтобы потом вдовам не платить всю оставшуюся жизнь.
07:37:11 02-11-2024
Горожанку отправьте!
10:10:45 02-11-2024
Зоошизу отправьте под эту дудку.
11:35:25 02-11-2024
"практика отправки женщин-добровольцев в госпитали для помощи врачам уже и так реализуется."... видимо речь идет о присвоении им статуса ветерана боевых действий.