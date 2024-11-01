В Госдуме положительно оценили идею отправлять женщин в зону СВО

Там они могли бы стать "сестрами милосердия"

01 ноября 2024, 21:49, ИА Амител

Территории, перешедшие под контроль ЛНР / Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В Госдуме поддержали идею властей Башкортостана отправлять россиянок, в том числе родственниц погибших участников СВО, на работу с ранеными в госпиталях в зоне боевых действий. Как сообщает RTVI, в частности, об этом высказался депутат, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, член парламентской координационной группы по вопросам СВО Ярослав Нилов, а также председатель думского комитета по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина.

Ранее министр предпринимательства и туризма Башкортостана Зухра Гордиенко предложила отправлять женщин на работу в госпитали. Она отметила, что к ней по этому вопросу поступают многочисленные обращения. Глава республики Радий Хабиров поддержал идею и подтвердил, что к нему тоже обращались с подобными просьбами, в том числе и родственницы погибших на СВО бойцов.

"Через главное медицинское управление Минобороны России будем действовать – они пусть говорят, в какой госпиталь. Предлагаю взять Луганскую Народную Республику, наши ребята там есть, наши подшефные [города] есть. Все вопросы, связанные с расходами, мы на себя возьмем", – сказал он.

Нилов подчеркнул, что практика отправки женщин-добровольцев в госпитали для помощи врачам уже и так реализуется. По его словам, сотрудники волонтерских организаций и общественники работают с ранеными в госпиталях, а запрос на помощь в обществе очень велик.

Его коллега Нина Останина поддержала идею. Она уверена, что присутствие женщины у постели раненого "всегда создает определенное тепло".

"Женщины, потерявшие своих детей, мужей, мне кажется, втройне отдадут тепло раненым бойцам. А юридические механизмы вместе с Министерством обороны, мне думается, не так сложно доработать", – заявила Останина.

Вместе с тем они осторожно подошли к оценке перспективы присвоения "сестрам милосердия" статуса ветеранов боевых действий. Депутаты напомнили, что для этого есть четкие критерии.