В Госдуме предложили открывать в детсадах дежурные группы до 20:00
По мнению депутата, это будет возможно, если заявку подадут десять и более родителей
28 сентября 2026, 08:29, ИА Амител
В День воспитателя и всех дошкольных работников депутат Госдумы Николай Новичков напомнил о своей инициативе по организации вечерних групп в детских садах, пишет РИА Новости.
По его предложению, работу одной дежурной группы можно продлевать до 20:00 — но только при условии, что с такой просьбой обратятся не менее десяти семей, чьи дети ходят в этот сад.
Новичков считает, что такая мера снизит нагрузку на работающих родителей — они смогут забирать детей без спешки и переживаний. Кроме того, воспитатели получат возможность зарабатывать больше, в том числе за счет повышенного коэффициента оплаты за поздние смены.
Депутат полагает, что запустить механизм реально уже с января 2027 года: правовых препятствий для этого нет, а сама мера укладывается в курс на поддержку работающих родителей, обозначенный президентом.
08:38:08 28-09-2026
Осталось найти воспитателей, которые согласны на увлечение объема работы и прибавку к ЗП этих 300р. в месяц))))
08:42:18 28-09-2026
Что-то мне подсказывает, что на этапе реализации данной инициативы обязательно забудут про дополнительную оплату. Как и про то, что у работников детсадов тоже есть семьи, а им придется оставаться в продленных группах внезапно, потому что вдруг наберется достаточно заявок.
Кроме того, а почему 10 заявок? В Москве это может быть и на 500 воспитанников, а в других городах есть садики и по 100, и по 30 детей. Опять инициатива ради инициативы, без какого либо желания проработать ее до работоспособного состояния.
09:15:47 28-09-2026
Пустабрехи....за 3 копейки
10:07:03 28-09-2026
Гость (09:15:47 28-09-2026) Пустабрехи....за 3 копейки ... там половиина воспиталок только потому что свои дети в ДС.
левых детей брать будут за монетку малую.
на мерсах катаца будут.
10:57:16 28-09-2026
И как опять не помянуть добрым словом так нелюбимый этой властью "совок". Тогда это было во всех садиках.
16:09:52 28-09-2026
Гость (10:57:16 28-09-2026) И как опять не помянуть добрым словом так нелюбимый этой вла... еще пятидневку вспомните и ясли с 5 месяцев
11:15:00 28-09-2026
оплата труда воспитателей, врачей, и учителей - не идеальна далеко, а ведь это те люди, от которых зачастую зависит слишком многое, жизнь и здоровье наших детей, наши жизни, ну и то, насколько образованными будут дети...да и как говорится, всё новое- хорошо забытое старое, дайте условия, стимулируйте, и будет вам счастье, а пока - беспокойтесь о себе самостоятельно...
11:47:06 28-09-2026
если заявку подадут десять и более родителей! Странно, нужны какие-то бумажки, заявки.. Это надо было принять 10 лет назад.
12:01:22 28-09-2026
Люди, нанимающие нянь, позаботились...