В Госдуме предложили открывать в детсадах дежурные группы до 20:00

По мнению депутата, это будет возможно, если заявку подадут десять и более родителей

28 сентября 2026, 08:29, ИА Амител

Детский сад / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В День воспитателя и всех дошкольных работников депутат Госдумы Николай Новичков напомнил о своей инициативе по организации вечерних групп в детских садах, пишет РИА Новости.

По его предложению, работу одной дежурной группы можно продлевать до 20:00 — но только при условии, что с такой просьбой обратятся не менее десяти семей, чьи дети ходят в этот сад.

Новичков считает, что такая мера снизит нагрузку на работающих родителей — они смогут забирать детей без спешки и переживаний. Кроме того, воспитатели получат возможность зарабатывать больше, в том числе за счет повышенного коэффициента оплаты за поздние смены.

Депутат полагает, что запустить механизм реально уже с января 2027 года: правовых препятствий для этого нет, а сама мера укладывается в курс на поддержку работающих родителей, обозначенный президентом.