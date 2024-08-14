В Госдуме предложили аннулировать регистрацию слишком шумным автомобилям

Депутатам поступает большое количество жалоб из разных городов России

14 августа 2024, 10:29, ИА Амител

Автомобильная парковка / Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил разрешить правоохранителям быстро и в одностороннем порядке аннулировать регистрацию слишком шумного транспорта, сообщает РИА Новости.

"Нужно доработать закон, прописать норму, в которой бы разрешалось сотрудникам полиции аннулировать регистрацию транспорта, списывать номера за езду на шумном авто. В том числе используя информацию с камер с микрофонами", - заявил Хамзаев.

Депутат отметил, что в Госдуму поступает большое количество жалоб на шумные машины из разных городов России.