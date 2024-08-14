В Госдуме предложили аннулировать регистрацию слишком шумным автомобилям
Депутатам поступает большое количество жалоб из разных городов России
14 августа 2024, 10:29, ИА Амител
Автомобильная парковка / Фото: unsplash.com
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил разрешить правоохранителям быстро и в одностороннем порядке аннулировать регистрацию слишком шумного транспорта, сообщает РИА Новости.
"Нужно доработать закон, прописать норму, в которой бы разрешалось сотрудникам полиции аннулировать регистрацию транспорта, списывать номера за езду на шумном авто. В том числе используя информацию с камер с микрофонами", - заявил Хамзаев.
Депутат отметил, что в Госдуму поступает большое количество жалоб на шумные машины из разных городов России.
10:39:00 14-08-2024
А чего сразу на месте не расстреливать?
Когда эти хамзаевы-мизулины вместе с милоновыми уже того?..
10:46:43 14-08-2024
Кхм... (10:39:00 14-08-2024) А чего сразу на месте не расстреливать?Когда эти хамзаев... Вы любитель прямотока и гонок по городу в ночное время?
10:56:54 14-08-2024
ВВП (10:46:43 14-08-2024) Вы любитель прямотока и гонок по городу в ночное время?... Так этих гонщиков сейчас никто не ловит, вы думаете, когда примут очередной закон, что-то изменится? Скорее лишат регистрации вас, пока вы будете ехать до сто с отвалившимся или прогоревшим глушителем)
10:55:45 14-08-2024
Кхм... (10:39:00 14-08-2024) А чего сразу на месте не расстреливать?Когда эти хамзаев... Никому не говори что ты загадал на новый год. А то не с.....
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10:56:43 14-08-2024
Кхм... (10:39:00 14-08-2024) А чего сразу на месте не расстреливать?Когда эти хамзаев... Если примут такой закон , от желающих привезти приговор в исполнение отбоя не будет.
12:51:18 14-08-2024
Гость (10:56:43 14-08-2024) Если примут такой закон , от желающих привезти приговор в ис... Да сколько вас таких, на голову больных? Пятеро на тыщу? Шуму от вас только, как от стаи чаек...
15:21:31 14-08-2024
Кхм... (12:51:18 14-08-2024) Да сколько вас таких, на голову больных? Пятеро на тыщу? Шум... Это от тебя шуму здесь вечно как будто корову режут, а на деле тебе просто на хвост наступили. Ни одного вменяемого поста от тебя здесь не видел, вечное нытье и скулеж…
10:41:14 14-08-2024
Давно пора. И штрафом драконить таких бесов нужно. Если им плевать на нормы общества, то нечего им в обществе делать. Хирург из-за таких не отдохнёт и плохо прооперирует...
10:48:10 14-08-2024
Орущие мотоциклы, "музыкальные шкатулки" на колесах с орущими динамиками, шумные грохочущие авто - с этим нужно бороться жёстко и быстро. Лишать прав, сажать на 15 суток, отправлять на общественные работы как минимум. Но увы, этого не будет...
10:54:29 14-08-2024
Хамзаев, Милонов, Хинштейн, Мизулина - одного поля ягодки прокислые.
11:11:56 14-08-2024
Гость (10:54:29 14-08-2024) Хамзаев, Милонов, Хинштейн, Мизулина - одного поля ягодки пр... из прокислых ягодок получается качественная бражка, полезная для здоровья
10:54:44 14-08-2024
шумные автомобили - беда всеобщая. Включают колонки с музыкой и с грохотом носятся по улицам. Нередко ночью. Такой шик у горе-водителей - с громкой музыкой пронестись в тишине ночной по ночным улицам.
10:54:45 14-08-2024
Да нет он просто любитель заднеприводного движения.
11:02:21 14-08-2024
штраф в 500 руб смехотворный, штраф, как минимум, в 50 тыс. остановит любителей пошуметь на улицах
11:19:19 14-08-2024
гость (11:02:21 14-08-2024) штраф в 500 руб смехотворный, штраф, как минимум, в 50 тыс. ... В Китае за коррупцию расстрел. И что, там нет коррупционеров?
11:03:07 14-08-2024
это он про гостей с гор на опущенных автомобилях с долбящим сабом?
11:54:54 14-08-2024
Я заметил странную особенность- чем паршивее "музыка", тем громче её пытаются слушать и чем громче она играет, тем меньше мозгов у дебилоида, её слушающего. Никто ведь, почему-то, не слушает "Сонату и Фугу" ре минор И.С. Баха, или 49 Концерт Гайдна, или, чем чёрт ни шутит "Ночь на лысой горе" М. Мусоргского, на полную мощь (а мощи там хоть отбавляй!) с сабом и дребезжащим багажником... Слушают всякое бормочущее ахинею реп-дерьмо, дескать, смотрите, какие мы! Это особенность у дебилов такая есть... Прямотоки из той же серии. Не спортсмен, так хоть попержу как спортсмены...
14:05:55 14-08-2024
И водительские права забирать без права пересдать, пожизненно!
14:22:58 14-08-2024
А почему только с автомобилями? Почему хрустов, выворачивающих матку мотоциклу, забыли?
17:16:37 14-08-2024
Кстати, обычно прямотоки и музыка раздается от автомобилей российских марок, или же от японских ремков лохматых годов. Ниссан ГТР здесь в количестве по пальцам одной руки, и не могут служить причиной проблемы. Также я с трудом представляю как музыка орет из салона мчащегося по ночному Красноармейскому Х6 или ГЛС.
11:15:00 15-08-2024
вот пример сегодняшней ночи бессонной для жителей нашего посёлка: с 3 до 6 часов ночи автомобиль ездил медленно, очень медленно, по улицам, не давая спать людям, потому что невозможно уснуть под орущую из динамиков музыку. Ведь видно, что хулиган просто наслаждался реакцией людей и матам вдогонку. Музыка не наша. Азиатская. Это не просто хулиганство, это вредительство. Штрафы должны быть очень высокие, чтобы остановить это. Мигранов выгонять из страны за подобный вред