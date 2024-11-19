В Госдуме предложили давать отпуск по уходу за бойцами СВО

Сейчас законом он не предусмотрен

19 ноября 2024, 17:46, ИА Амител

Больничный коридор / Фото: pxhere.com/ru/photo/953888

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, повышающий трудовые права работников, осуществляющих уход за родственниками – участниками СВО. Документ подготовлен в рамках рабочей группы по вопросам СВО.

"Раненые военнослужащие нуждаются в длительном уходе в стационаре и при реабилитации. Часто уход обеспечивается их родственниками. Но длительность процесса восстановления ставит их перед выбором между заботой о близких и сохранением рабочих мест", – заявила ТАСС соавтор законопроекта, первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

Действующее трудовое законодательство не предоставляет права на неоплачиваемый отпуск родственникам раненых бойцов, а дополнительный неоплачиваемый отпуск работникам, осуществляющим уход за инвалидами I группы, устанавливается только коллективным договором.

Законопроектом предлагается закрепить новую категорию работников – родителей и супругов раненых бойцов, которым работодатель не может отказать в предоставлении неоплачиваемого отпуска до 35 календарных дней ежегодно. Также предлагается включить в перечень лиц, имеющих право на неоплачиваемый отпуск до 14 календарных дней в году, родителей и супругов добровольцев, умерших вследствие ранения или заболевания, связанного с исполнением обязанностей по контракту.

Рукавишникова подчеркнула, что изменения повысят уровень правовой защищенности членов семей участников спецоперации и поспособствуют быстрому восстановлению раненых бойцов под присмотром близких.