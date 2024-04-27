В Госдуме предложили новый режим высылки мигрантов из России

Депутаты предлагают ввести в понятие "режим высылки". Этот правовой режим будет применяться в отношении иностранцев, которые находятся в стране без законных оснований

27 апреля 2024, 22:54, ИА Амител

Нелегальные мигранты / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение нового режима высылки нелегальных мигрантов из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

Депутаты предлагают ввести в понятие "режим высылки". Этот правовой режим будет применяться в отношении иностранцев, которые находятся в стране без законных оснований. Он будет действовать со дня внесения сведений о таком мигранте в специальный Реестр контролируемых лиц.

Сам законопроект предполагает, что иностранцы придерживаться ряда правил для легального нахождения в России:

бережно относиться к окружающей среде, природным ресурсам, материальным и культурным ценностям России;

уважать многообразие укладов жизни населения;

не препятствовать реализации прав и свобод граждан, деятельности органов власти и должностных лиц;

не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю политику страны;

уважать традиционные российские духовно-нравственные ценности, в том числе представления о браке, как союзе мужчины и женщины, соблюдать требования о недопустимости пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и искажения исторической правды и прочее.

Иностранцы, попавшие в реестр, должны в установленный срок приходить в органы МВД, если им выдают соответствующие предписания. Также они должны соблюдать запреты и сообщать властям о местонахождении, смене места пребывания и причинах, мешающих самостоятельно покинуть страну. Мигранты также будут обязаны сообщать дату, место и маршрут запланированного выезда из России.