В Госдуме предложили новый режим высылки мигрантов из России
Депутаты предлагают ввести в понятие "режим высылки". Этот правовой режим будет применяться в отношении иностранцев, которые находятся в стране без законных оснований
27 апреля 2024, 22:54, ИА Амител
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение нового режима высылки нелегальных мигрантов из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.
Депутаты предлагают ввести в понятие "режим высылки". Этот правовой режим будет применяться в отношении иностранцев, которые находятся в стране без законных оснований. Он будет действовать со дня внесения сведений о таком мигранте в специальный Реестр контролируемых лиц.
Сам законопроект предполагает, что иностранцы придерживаться ряда правил для легального нахождения в России:
- бережно относиться к окружающей среде, природным ресурсам, материальным и культурным ценностям России;
- уважать многообразие укладов жизни населения;
- не препятствовать реализации прав и свобод граждан, деятельности органов власти и должностных лиц;
- не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю политику страны;
- уважать традиционные российские духовно-нравственные ценности, в том числе представления о браке, как союзе мужчины и женщины, соблюдать требования о недопустимости пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и искажения исторической правды и прочее.
Иностранцы, попавшие в реестр, должны в установленный срок приходить в органы МВД, если им выдают соответствующие предписания. Также они должны соблюдать запреты и сообщать властям о местонахождении, смене места пребывания и причинах, мешающих самостоятельно покинуть страну. Мигранты также будут обязаны сообщать дату, место и маршрут запланированного выезда из России.
00:30:25 28-04-2024
Все эти нарушения уже давно есть в уголовном и административном кодексах. Просто бери и наказывай, было бы желание. Я не понимаю, зачем нужны какие-то специальные законы для мигрантов.
05:24:30 28-04-2024
Штрафы где?
09:19:00 28-04-2024
Зачем выдумывать новое? Было бы желание, можно справиться применяя уже действующие законы. Видать желания нет
17:00:44 28-04-2024
Пчёлы против мёда...