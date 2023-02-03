В Госдуме предложили отменить бронь от мобилизации для части айтишников

По мнению депутата Гусева, они могли бы помочь России, пополнив кибервойска

03 февраля 2023, 17:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С ИТ-специалистов, некоторых учёных и инженеров следует снять бронь на частичную мобилизацию: они могут помочь в проведении военной операции на Украине, работая в лабораториях и за компьютерами, заявил в беседе с Ura.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, член рабочей группы при Минобороны по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев.

"Eсть некоторые специалисты, попадающие под бронь, которые могут служить в армии, но не обязательно на передовой, например, работники IT-сферы. Зачем им давать в руки автомат, когда проще дать мышку, и за экраном компьютера они сделают гораздо больше для победы. Напишут программу для защиты от вирусов или ещё что-то. Они могут служить в кибервойсках", – сказал он.

Гусев добавил, что схожим образом можно поступить с биологами – они могли бы заниматься созданием "противоядий от биологического оружия".