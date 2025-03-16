В Госдуме предложили повысить штрафы за бесконтрольный выгул животных

Если самовыгул привел к гибели человека, то хозяину может грозить уголовная статья

16 марта 2025, 19:59, ИА Амител

Бродячие животные / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов направил в правительство на отзыв два законопроекта, которые усиливают ответственность владельцев за бесконтрольный выгул домашних животных. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, первый законопроект ужесточает ответственность за "самовыгул" животных. Штрафы предлагается увеличить до 50 тысяч рублей – путем поправки в КоАП РФ. Наказывать будут в случаях, когда факт "самовыгула" установлен, однако "обошелся без последствий для окружающих".

Второй законопроект направлен на усиление уголовной ответственности, если бесконтрольный выгул животного привел к тяжким последствиям: в том числе и к гибели человека. В такой ситуации квалифицировать деяния предлагают как "причинение смерти по неосторожности".