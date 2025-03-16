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В Госдуме предложили повысить штрафы за бесконтрольный выгул животных

Если самовыгул привел к гибели человека, то хозяину может грозить уголовная статья

16 марта 2025, 19:59, ИА Амител

Бродячие животные / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Бродячие животные / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов направил в правительство на отзыв два законопроекта, которые усиливают ответственность владельцев за бесконтрольный выгул домашних животных. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, первый законопроект ужесточает ответственность за "самовыгул" животных. Штрафы предлагается увеличить до 50 тысяч рублей – путем поправки в КоАП РФ. Наказывать будут в случаях, когда факт "самовыгула" установлен, однако "обошелся без последствий для окружающих".

Второй законопроект направлен на усиление уголовной ответственности, если бесконтрольный выгул животного привел к тяжким последствиям: в том числе и к гибели человека. В такой ситуации квалифицировать деяния предлагают как "причинение смерти по неосторожности".

Госдума животные

Комментарии 10

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Гость

20:17:40 16-03-2025

Давно пора. И еще нужно домашних животных включить в наследство, а то квартирку наследнички получают, а животных выкидывают сплошь и рядом

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гость

08:22:04 17-03-2025

Стесняюсь спросить, а кто будет следить за исполнением этого закона? Есть закон, запрещающий курить в общественных местах. Курят. Есть закон, запрещающий распивать спиртные напитки в неотведенных для этого местах. Пиво пьют повсеместно. Также будет и с этим законом, пока что-нибудь не произойдет.

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Гость

08:24:41 17-03-2025

Номер как на авто на них сбоку присобачить. И штрафы на 150тр с камер слать хозяевам.

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Дюша

08:34:04 17-03-2025

Смешно читать о "заботе" правительства о населении в то время, как бомжи и пенсионеры роются в мусорных баках, в то время, когда уничтожено здравоохранение, образование, когда каждый день растут цены на продукты и ЖКХ...Когда дожить до пенсии - чудо, а выжить на пенсию - чудо вдвойне...

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Афиноген

09:01:48 17-03-2025

Дюша (08:34:04 17-03-2025) Смешно читать о "заботе" правительства о населении в то врем... Абсолютно солидарен с вами.Есть гораздо более важные проблемы чем те ,которыми занимаются наши законотворцы.Может это способ отвлечь внимание общества?

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Гость

09:59:25 17-03-2025

После таких штрафов собаки сами сбегут от хозяев с голодухи. Не везде же московские зарплаты.

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Гость

10:38:28 17-03-2025

Гость (09:59:25 17-03-2025) После таких штрафов собаки сами сбегут от хозяев с голодухи.... Не можешь содержать собаку в соответствии с Законом - усыпляй и больше не заводи.

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Гость

10:58:28 17-03-2025

Гость (10:38:28 17-03-2025) Не можешь содержать собаку в соответствии с Законом - усыпля... В огороде бузина, а в Киеве- дядька. Я про штрафы, а не про собак.

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Гость

10:39:44 17-03-2025

Отпустить всех животных на ВОЛЮ

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Гость

13:56:28 17-03-2025

Гость (10:39:44 17-03-2025) Отпустить всех животных на ВОЛЮ... И отстрелять как беспризорных

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