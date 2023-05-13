В Госдуме предложили признать использование даркнета незаконным

Депутат Горелкин отметил, что сейчас тёмная часть интернета является "прибежищем анонимных негодяев"

13 мая 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил признать использование даркнета в России незаконным. В своём Telegram-канале он рассказал, что сейчас обсуждает этот вопрос с юристами.

Он отметил, что сейчас тёмная часть интернета является "прибежищем анонимных негодяев". Законопослушные граждане, по мнению Горелкина, туда заходить не будут.

"Поэтому я считаю правильным признать пользование даркнетом незаконной деятельностью. Чтобы общество получило чёткий сигнал о его криминальной сущности, и никому не приходило в голову даже ради любопытства скачивать Tor", – подчеркнул он.

Он также призвал подписчиков писать ему аргументы в защиту Tor или даркнета – он отметил, что с удовольствием поучаствует в дискуссии.