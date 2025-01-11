В Госдуме предложили рассказывать школьникам о мошенниках на уроках ОБЖ
Детям следует знать, что нельзя сообщать личную информацию по телефону, заявила депутат Яна Лантратова
11 января 2025, 17:36, ИА Амител
Фото: Feliphe Schiarolli / unsplash.com
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила рассказывать школьникам на уроках ОБЖ о мошенниках, чтобы они знали об их уловках. Слова депутата приводит "Газета.ру".
Лантратова подчеркнула важность информирования детей, так как мошенники могут воздействовать на людей самых разных возрастов и социальных статусов.
Парламентарий отметила, что одни мошенники используют различные психологические приемы, а другие запугивают и обманывают. Поэтому детям следует знать, что нельзя сообщать личную информацию по телефону.
17:46:49 11-01-2025
Правильно
18:43:10 11-01-2025
Куют кадры.
19:19:34 11-01-2025
На уроках ОБЖ встречаются мошенники?
20:10:39 11-01-2025
Действительно, граждане сызмальства должны сознавать, в насколько кишащей мошенниками стране проживают с тех пор, как защищённой от проходимцев жизни в Союзе предпочли кошмар ежедневной тревоги за себя и близких в криминальной среде, обеспеченной им "реформаторами"...
20:53:15 11-01-2025
Так и рассказывают уже.
15:33:11 12-01-2025
Яна Лантратова енто кто? Она в школу ходила вообще? Да дети мошеннических схем знают в десятки раз больше чем взрослые. Взрослых могут кидать на бабки только так.