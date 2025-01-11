В Госдуме предложили рассказывать школьникам о мошенниках на уроках ОБЖ

Детям следует знать, что нельзя сообщать личную информацию по телефону, заявила депутат Яна Лантратова

11 января 2025, 17:36, ИА Амител

Фото: Feliphe Schiarolli / unsplash.com

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила рассказывать школьникам на уроках ОБЖ о мошенниках, чтобы они знали об их уловках. Слова депутата приводит "Газета.ру".

Лантратова подчеркнула важность информирования детей, так как мошенники могут воздействовать на людей самых разных возрастов и социальных статусов.

Парламентарий отметила, что одни мошенники используют различные психологические приемы, а другие запугивают и обманывают. Поэтому детям следует знать, что нельзя сообщать личную информацию по телефону.