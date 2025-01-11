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В Госдуме предложили рассказывать школьникам о мошенниках на уроках ОБЖ

Детям следует знать, что нельзя сообщать личную информацию по телефону, заявила депутат Яна Лантратова

11 января 2025, 17:36, ИА Амител

Фото: Feliphe Schiarolli / unsplash.com
Фото: Feliphe Schiarolli / unsplash.com

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила рассказывать школьникам на уроках ОБЖ о мошенниках, чтобы они знали об их уловках. Слова депутата приводит "Газета.ру".

Лантратова подчеркнула важность информирования детей, так как мошенники могут воздействовать на людей самых разных возрастов и социальных статусов.

Парламентарий отметила, что одни мошенники используют различные психологические приемы, а другие запугивают и обманывают. Поэтому детям следует знать, что нельзя сообщать личную информацию по телефону.

депутаты школы

Комментарии 6

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Гость

17:46:49 11-01-2025

Правильно

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Гость

18:43:10 11-01-2025

Куют кадры.

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Ого

19:19:34 11-01-2025

На уроках ОБЖ встречаются мошенники?

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Гость

20:10:39 11-01-2025

Действительно, граждане сызмальства должны сознавать, в насколько кишащей мошенниками стране проживают с тех пор, как защищённой от проходимцев жизни в Союзе предпочли кошмар ежедневной тревоги за себя и близких в криминальной среде, обеспеченной им "реформаторами"...

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Гость

20:53:15 11-01-2025

Так и рассказывают уже.

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Гость

15:33:11 12-01-2025

Яна Лантратова енто кто? Она в школу ходила вообще? Да дети мошеннических схем знают в десятки раз больше чем взрослые. Взрослых могут кидать на бабки только так.

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