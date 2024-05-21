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В Госдуме предложили разрешить переходить на удаленку во время сезонной аллергии

Кроме того, депутаты хотят предоставить сотрудникам с аллергией возможность брать отпуск во время сезонного обострения в приоритетном порядке

21 мая 2024, 19:59, ИА Амител

Аллергия / Фото: unsplash.com
Аллергия / Фото: unsplash.com

Депутаты от ЛДПР вносят в Государственную Думу законопроект о праве работников переводиться на удаленную работу в период сезонной аллергии. Об этом сообщает РИА Новости.

Условием для перевода, считают авторы инициативы, должно быть наличие соответствующего заключения от врача. Также парламентарии предлагают предоставлять аллергикам ежегодный оплачиваемый отпуск в приоритетном порядке во время сезонного обострения болезни.

Зампред фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов отметил, что если у человека будет возможность, то он сможет благодаря отпуску или удаленной работе уехать в регион с другим климатом. Подобные поездки могут привести к тому, что аллергия ослабнет или вовсе перестанет проявляться, улучшив жизнь человека.

Госдума

Комментарии 3

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Гость

20:20:19 21-05-2024

И тут же у всех депутатов сезонное обострение аллергии...

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Гость

22:28:45 21-05-2024

Чихнул!? На удалёнку!!!!

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Гость

09:28:49 22-05-2024

ура ура! правильно. задолбала аллергия. Те кто тут хихикают и минусуют, явно не заложники ситуации. Вам не понять, каково это, когда напротив окна цветет сраный тополь, и ты сидишь, даже под таблетками, помираешь от заложенности, зуда и соплей! А вместе с тем слабостью и даже температурой! Ну и какая работа может быть в таком случае, а если работа офисная, почему бы и не поработать более эффективно из дома, вдали от аллергенов

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