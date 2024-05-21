В Госдуме предложили разрешить переходить на удаленку во время сезонной аллергии

Кроме того, депутаты хотят предоставить сотрудникам с аллергией возможность брать отпуск во время сезонного обострения в приоритетном порядке

21 мая 2024, 19:59, ИА Амител

Аллергия / Фото: unsplash.com

Депутаты от ЛДПР вносят в Государственную Думу законопроект о праве работников переводиться на удаленную работу в период сезонной аллергии. Об этом сообщает РИА Новости.

Условием для перевода, считают авторы инициативы, должно быть наличие соответствующего заключения от врача. Также парламентарии предлагают предоставлять аллергикам ежегодный оплачиваемый отпуск в приоритетном порядке во время сезонного обострения болезни.

Зампред фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов отметил, что если у человека будет возможность, то он сможет благодаря отпуску или удаленной работе уехать в регион с другим климатом. Подобные поездки могут привести к тому, что аллергия ослабнет или вовсе перестанет проявляться, улучшив жизнь человека.