В Госдуме предложили разрешить переходить на удаленку во время сезонной аллергии
Кроме того, депутаты хотят предоставить сотрудникам с аллергией возможность брать отпуск во время сезонного обострения в приоритетном порядке
21 мая 2024, 19:59, ИА Амител
Депутаты от ЛДПР вносят в Государственную Думу законопроект о праве работников переводиться на удаленную работу в период сезонной аллергии. Об этом сообщает РИА Новости.
Условием для перевода, считают авторы инициативы, должно быть наличие соответствующего заключения от врача. Также парламентарии предлагают предоставлять аллергикам ежегодный оплачиваемый отпуск в приоритетном порядке во время сезонного обострения болезни.
Зампред фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов отметил, что если у человека будет возможность, то он сможет благодаря отпуску или удаленной работе уехать в регион с другим климатом. Подобные поездки могут привести к тому, что аллергия ослабнет или вовсе перестанет проявляться, улучшив жизнь человека.
20:20:19 21-05-2024
И тут же у всех депутатов сезонное обострение аллергии...
22:28:45 21-05-2024
Чихнул!? На удалёнку!!!!
09:28:49 22-05-2024
ура ура! правильно. задолбала аллергия. Те кто тут хихикают и минусуют, явно не заложники ситуации. Вам не понять, каково это, когда напротив окна цветет сраный тополь, и ты сидишь, даже под таблетками, помираешь от заложенности, зуда и соплей! А вместе с тем слабостью и даже температурой! Ну и какая работа может быть в таком случае, а если работа офисная, почему бы и не поработать более эффективно из дома, вдали от аллергенов