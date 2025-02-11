В Госдуме предложили связать доход учителей с успехами учеников
Подобный инструмент уже прорабатывается, отметил Чернышенко
11 февраля 2025, 22:56, ИА Амител
Успехи учеников должны влиять на зарплаты российских учителей, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на правительственном часе в Госдуме, посвященном разработке стратегии развития образования в России. Об этом сообщает РИА Новости.
"Задача – обеспечить справедливые, достойные условия учителям. Один из инструментов, которые мы прорабатываем, – это система вознаграждения для учителей за успехи учеников во взрослой жизни", – сказал Чернышенко.
Стратегия развития образования рассчитана до 2036 года с перспективой до 2040-го. Ее разработка ведется по поручению президента России Владимира Путина и координируется администрацией главы государства и правительством. В проекте участвуют более тысячи экспертов.
Документ ориентирован на традиционные ценности отечественного образования, включая повышение статуса профессии педагога и создание единого образовательного пространства. Утвердить стратегию планируется уже в этом году.
22:59:58 11-02-2025
Чтобы завышали оценки?...... 🥺
23:03:39 11-02-2025
А у нас всех балбесов собирали в классе Г.
Но учительница у нас была хорошая.
07:40:47 12-02-2025
Musik (23:03:39 11-02-2025) А у нас всех балбесов собирали в классе Г. Но учительниц... 84 школа?
08:46:43 12-02-2025
Гость (07:40:47 12-02-2025) 84 школа?... О, коллега? Тоже в г чалились?
08:57:31 12-02-2025
Musik (08:46:43 12-02-2025) О, коллега? Тоже в г чалились?... ага с 85 по 92 от звонка до звонка)))
23:52:51 11-02-2025
Очередной.....
01:35:19 12-02-2025
Думаю, что более всего за успехи учеников необходимо поощрять их родителей, именно они не только создают условия для хорошей учёбы, но и стимулируют у своего ребёнка тягу к знаниям, а без этого даже профессор не сможет вложить ученику знания даже на "3".
05:14:16 12-02-2025
Сейчас результаты в образовании дают прилежные ученики за счёт репетиторов и центров развития, а в жизни успехи ... Очередной популизм.
За зверские преступления тоже можно подтянуть, школа тоже своего рода участие в развитии принимала
06:29:54 12-02-2025
Избиратели предлагают связать доход депутатов с доходами избирателей. 1 к 1. Средняя зарплата избирателей равна средней зарплате депутатов
10:57:54 12-02-2025
Russkiy (06:29:54 12-02-2025) Избиратели предлагают связать доход депутатов с доходами изб... а почему только уравнять депутатов? всех глав администраций, чиновников - тоже
06:40:22 12-02-2025
ибо есть тупые
06:41:37 12-02-2025
Где доход, там нет образования... Это же аксиома.
06:46:03 12-02-2025
Чего только не придумают, лишь бы не платить нормальную зарплату...
07:34:03 12-02-2025
очередная глупость чья-то. У учителя есть должностные обязанности, который он должен выполнять, что он и делает. А заставить учиться того, кто не хочет - учитель не имеет на это права
08:19:44 12-02-2025
По аналогии ментам платить за количество раскрытых преступлений, а врачам- за количество выписанных из больницы живых поциэнтов... Во веселье-то начнётся!
08:24:43 12-02-2025
Ни в коем случае не хочу принижать заслуг учителей, но в нынешнее время успех учеников зависит от того, насколько родители готовы вкладываться в образование детей.
К сожалению, современная школа дает некий средний уровень, ей не выгодны явно отстающие, но и для одаренных детей никаких условий нет. Максимум - оценка 5 и участие в муниципальном этапе олимпиады "для галочки". Хочешь больше - пожалуйста, за счет родителей: репетиторы, кружки, ну либо сам (но это уже в старших классах, с мелкими, как ни крути, надо заниматься). Не осуждаю, в классах численностью 30+ человек никакого индивидуального подхода быть не может.
Но факт - если ребенок поступает в престижный ВУЗ, это заслуга его и родителей, а никак не школы.
11:16:43 12-02-2025
Гость (08:24:43 12-02-2025) Ни в коем случае не хочу принижать заслуг учителей, но в нын... надоело ваше нытье. Кружки бесплатные или по сертификату. Репетиторы на фиг не нужны. Ну какой репетитор в начальной школе? Чему он учить будет такому новому? Читать? Буквы писать? А в старших классах, если ребенок хочет учиться - он и самостоятельно любую тему изучит. В интернете полно бесплатных роликов по любому предметы с разъяснениями любой темы. А если ребенок не хочет - то хоть десять репетиторов найми - толку не будет!!
17:10:34 12-02-2025
Гость (11:16:43 12-02-2025) надоело ваше нытье. Кружки бесплатные или по сертификату. Ре... это не нытье, это объективная реальность работающего родителя, у которого, к сожалению, нет возможности работать таксистом и репетитором при ребенке, но есть огромное желание обеспечить хорошее образование и развитие. К счастью деньги на это тоже есть.
Результат виден
17:24:59 12-02-2025
Гость (11:16:43 12-02-2025) надоело ваше нытье. Кружки бесплатные или по сертификату. Ре... Вы рассуждаете с позиции родителя "среднего" ребенка.
Я - с позиции родителя ребенка одаренного. Поэтому Вас так мое сообщение и задело.
12:02:02 12-02-2025
Гость (08:24:43 12-02-2025) Ни в коем случае не хочу принижать заслуг учителей, но в нын... а в 50-е годы,когда много родителей было дореволюционного рождения, не обладали большой грамотностью, только школа давала хорошие знания.Школа № 40 только открылась в 1957 году, первые выпуски были в 1961, 62 и 63 годах.В 4-х выпускных классаз за три года было около 100 человек. Из них 10 человек поступили в Новосибирский университет на физ мат, 15 человек поступили в Томский университет на факультеты физический, механико-математический, радиофизический , биолого-почвенный, в Новосибирский электротехнический институт - 6 чел, Томский институт радиоэлетроники 3 человека,много поступило с первого раза в барнаульские ВУЗы.И это успех был прежде всего учителей, потом, конечно, родителей, а уж потом самих учеников.Но от учителей зависела прежде всего профес сиональная ориентация учеников, так как учителя вели у нас около 10 кружкОв, видели возможности каждого, дополнительно давали задания для углубления знаний.Но тогда учеников - детей войны было мало, учитель мог,наверно, достучаться до каждого ученика А сколько много раз учителя водили нас в театры, филармонию, кино! .Забота родителей в большинстве была одеть, накормить, беседовать с нами о поведении.У нас великие были учителя, только назвать Иннокентия Николаевича Креслина, Руфину Серафимовну Овсиевскую, Виктора Петровича Еланцева, Владимира Васильевича Сибирцева , Клавдию Ивановну Буханову, Нину Николаевну Кашицину, Клару Вениаминовну Гражданкинку и других.Вечная им память! Великим учителям школы № 40 г. Барнаула!
14:21:22 12-02-2025
Гость (12:02:02 12-02-2025) а в 50-е годы,когда много родителей было дореволюционного ро... В дополнение к рассказу Гостя от 12:02;02.Надо назвать ещё нашего учителя про литературе Максимову Любовь Васильевну.
13:17:02 12-02-2025
Гость (08:24:43 12-02-2025) Ни в коем случае не хочу принижать заслуг учителей, но в нын... Вы переоцениваете ценность репетиторов.
Если ребёнок может понять, е у н какие репетиторы не нужны. Репетитор просто берет у вас деньги, а знаний 0, если нет у ребёнка заинтересованности в предмете. У нас в классе человек 5 ходят к репетитору по математике, но эти дети как не знали предмет, так и не знают, получают 2-3 и жалуются на учителя, говорят родители: вот дома с репетитором, он все решает, а в школе не может, почему 2? Да потому что просто доят родителей, решают за ученика, а знаем то нет, но убеждают родителей, что прогресс есть. Задумайтесь.
17:21:18 12-02-2025
Гость (13:17:02 12-02-2025) Вы переоцениваете ценность репетиторов. Если ребёнок мож... нет, не переоцениваю, т.к. есть опыт, причем со способным ребенком.
5 класс. Педагог в школе слабый, оценки у ребенка отличные, а уровень знаний никакой. А нам не нужны оценки, нам нужны знания. и здесь 2 варианта: заниматься с ребенком родителям (в силу возраста ее пока еще необходимо направлять), либо репетитор. Если есть время, но нет денег - 1 вариант. если наоборот - 2 вариант.
09:31:42 12-02-2025
Как только доход учителей свяжут с успеваемостью, количество медалистов резко возрастет.
10:10:34 12-02-2025
Гость (09:31:42 12-02-2025) Как только доход учителей свяжут с успеваемостью, количество... Причем у нужного директору учителя в школе окажутся самые умные детки, а у ненужного - все хулиганы и глупцы.
09:45:05 12-02-2025
Уберите этот дурацкий деятельностный подход. Учителя должны учить, а не только давать задания и проверять их.
10:52:09 12-02-2025
Не нужно это делать. Учитель должен получать достойную зарплату.
11:35:29 12-02-2025
Свяжите наконец то уже доход учителей с деньгами!!!
12:21:25 12-02-2025
С таким же успехом можно связать зарплату депутатов с уровнем жизни народа. А Предложение с успехами учеников глупое. Сейчас на ровне с нормально развитыми детьми учатся в одном классе те, кто раньше сидел в спец школах, классах выравнивания, у.о. одним словом.
13:19:30 12-02-2025
Знаете как будет? Будут наседать на отличников, что бы они везде участвовали, а учителю плюсики от этого. Сейчас уже так, хочешь- не хочешь, или на олимпиаду, участвуй тут и тут, и неважно, что времени у тебя нет, или желания.
13:39:45 12-02-2025
Гость (13:19:30 12-02-2025) Знаете как будет? Будут наседать на отличников, что бы они ... Учителю все это почти фиолетово. Такой же человек, как и любой из нас. Со своими проблемами и заботами. Тем паче, что подавляющее большинство- женщины. Мужиков успешно выжили. Искоренили из школ на корню. А ведь есть золотое правило- женщина растит- мужчина воспитывает. Смысл наезжать на женщину, учителя. Да и в принципе- родители воспитывают, а учитель, как на стройке- пришел, дал урок, задание, крутись. Он учит. Но ни как не воспитывает 30-35 сирот.
17:23:15 12-02-2025
Гость (13:19:30 12-02-2025) Знаете как будет? Будут наседать на отличников, что бы они ... Так и есть. И раньше (90-е) так было.
14:22:36 12-02-2025
А сколько много раз учителя водили нас в театры, филармонию, кино! Выходит родители ограничивались только зачатием, а воспитанием занимались учителя? Бред двоечника.
17:33:24 12-02-2025
Гость (14:22:36 12-02-2025) А сколько много раз учителя водили нас в театры, филармонию... Родители, к вашему сведению, работали. В те времена статья была за тунеядство.
20:42:45 12-02-2025
Учителя все на виду, все знают их профессиональные и человеческие качества. Для того чтобы учитель мог хорошо учить и воспитывать учеников, его рабочее время, количество учеников, заработная плата должны соответствовать разработанным, проверенным нормам. Сейчас мы имеем две ставки, 35 учеников в классе и МРОТ ниже прожиточного минимума, что не лезет ни в какие нормы.