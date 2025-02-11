В Госдуме предложили связать доход учителей с успехами учеников

Подобный инструмент уже прорабатывается, отметил Чернышенко

11 февраля 2025, 22:56, ИА Амител

Учитель, школа / Фото из архива amic.ru

Успехи учеников должны влиять на зарплаты российских учителей, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на правительственном часе в Госдуме, посвященном разработке стратегии развития образования в России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Задача – обеспечить справедливые, достойные условия учителям. Один из инструментов, которые мы прорабатываем, – это система вознаграждения для учителей за успехи учеников во взрослой жизни", – сказал Чернышенко.

Стратегия развития образования рассчитана до 2036 года с перспективой до 2040-го. Ее разработка ведется по поручению президента России Владимира Путина и координируется администрацией главы государства и правительством. В проекте участвуют более тысячи экспертов.

Документ ориентирован на традиционные ценности отечественного образования, включая повышение статуса профессии педагога и создание единого образовательного пространства. Утвердить стратегию планируется уже в этом году.