В Госдуме предложили ввести выплаты за долгий брак

Материально поощрять предлагают супружеские пары, зарегистрированные в браке не менее 30 лет

14 февраля 2025, 10:30, ИА Амител

Обручальные кольца / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается материально поощрять супружеские пары, состоящие в официальном браке не менее 30 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

"Супруги, прожившие в официальном браке со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния не менее 30 лет, имеют право на получение выплат к юбилею совместной жизни в следующих размерах: 30 тысяч рублей – в связи с 30‑летием совместной жизни, 40 тысяч рублей – в связи с 40‑летием совместной жизни, 50 тысяч рублей – в связи с 50‑летием совместной жизни, 60 тысяч рублей – в связи с 60‑летием совместной жизни и 70 тысяч рублей – в связи с 70‑летием совместной жизни", – сказано в документе.

Авторы инициативы отметили, что подобные выплаты есть лишь в 19 субъектах России, а также в ряде городов. Кроме этого, размер выплат различается в зависимости от региона. Чаще всего материально премируют семейные пары, прожившие в браке 50 лет, однако в ряде субъектов выплаты полагаются и за последующие круглые даты – 55, 60, 65, 70 лет.

Также установленные законопроектом размеры выплат к юбилеям свадьбы предлагают ежегодно индексировать. Для граждан, проживающих на Крайнем Севере и в районах с тяжелыми климатическими условиями, предлагают увеличивать их на соответствующий районный коэффициент.

Согласно документу, выплата к юбилею назначается гражданам в течение десяти дней после обращения. Заявление подается не позднее двух месяцев с даты юбилея совместной супружеской жизни – либо в электронном виде через Единую государственную информационную систему социального обеспечения или МФЦ, либо лично.