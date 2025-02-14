В Госдуме предложили ввести выплаты за долгий брак
Материально поощрять предлагают супружеские пары, зарегистрированные в браке не менее 30 лет
14 февраля 2025, 10:30, ИА Амител
В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается материально поощрять супружеские пары, состоящие в официальном браке не менее 30 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
"Супруги, прожившие в официальном браке со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния не менее 30 лет, имеют право на получение выплат к юбилею совместной жизни в следующих размерах: 30 тысяч рублей – в связи с 30‑летием совместной жизни, 40 тысяч рублей – в связи с 40‑летием совместной жизни, 50 тысяч рублей – в связи с 50‑летием совместной жизни, 60 тысяч рублей – в связи с 60‑летием совместной жизни и 70 тысяч рублей – в связи с 70‑летием совместной жизни", – сказано в документе.
Авторы инициативы отметили, что подобные выплаты есть лишь в 19 субъектах России, а также в ряде городов. Кроме этого, размер выплат различается в зависимости от региона. Чаще всего материально премируют семейные пары, прожившие в браке 50 лет, однако в ряде субъектов выплаты полагаются и за последующие круглые даты – 55, 60, 65, 70 лет.
Также установленные законопроектом размеры выплат к юбилеям свадьбы предлагают ежегодно индексировать. Для граждан, проживающих на Крайнем Севере и в районах с тяжелыми климатическими условиями, предлагают увеличивать их на соответствующий районный коэффициент.
Согласно документу, выплата к юбилею назначается гражданам в течение десяти дней после обращения. Заявление подается не позднее двух месяцев с даты юбилея совместной супружеской жизни – либо в электронном виде через Единую государственную информационную систему социального обеспечения или МФЦ, либо лично.
10:41:42 14-02-2025
а 200 лет совместной жизни?
удостоверения ветеранов бородинской битвы же приносят?
10:51:38 14-02-2025
Какая ерунда: я в браке прожила 11 лет и не в браке 27 лет. После развода и дележки что-то не тянет регистрироваться.
11:03:58 14-02-2025
Гость (10:51:38 14-02-2025) Какая ерунда: я в браке прожила 11 лет и не в браке 27 лет. ... видимо вы вредная и жадная.
12:11:11 14-02-2025
Musik (11:03:58 14-02-2025) видимо вы вредная и жадная.... Мусик хочет идти на содержание, да никто не берет из-за отсутствия товарной ценности?
13:02:07 14-02-2025
Гость (12:11:11 14-02-2025) Мусик хочет идти на содержание, да никто не берет из-за отсу... аренда. долгосрочная.
но у вас таких денег нет.
13:21:54 14-02-2025
Гость (10:51:38 14-02-2025) Какая ерунда: я в браке прожила 11 лет и не в браке 27 лет. ... Нормаьлную женщину мужик не бросит. Женщина должна быть хранительницей очага, если баба не уберегла семью-значит глупая. Ишь чего захотела, живет с разными мужиками, и оплату ей подавай.
Я вот женат уже 27 лет, на одной женщине, умной, обоятельной и хозяйственной. А если ветер в голове, то продолжайте мужиков менять, простит'е ...
13:36:52 14-02-2025
Гость (13:21:54 14-02-2025) Нормаьлную женщину мужик не бросит. Женщина должна быть хран... Это не он меня бросил, а я с трудом от него избавилась. Про алименты на ребенка я вообще молчу-их не было. А сейчас я живу не в браке 26 лет. Так что не надо всех мерить под одну гребенку.
22:30:14 14-02-2025
Гость (13:36:52 14-02-2025) Это не он меня бросил, а я с трудом от него избавилась. Про ... ну а зачем вы рожали от него, зачем вы сошлись??? об этом речь. о НОРМАЛЬНЫХ людях
10:54:37 14-02-2025
Хорошая идея
11:18:08 14-02-2025
а как же позорные 10 тыс? если их успели получить, то уже фффсе?
11:43:06 14-02-2025
Регистрация брака это светское мероприятие. Россия страна многоконфессиональная. Мусульмане часто не регистрируются вообще или через очень продолжительное время после брака по своим обычаям. Христиане в церковь сначала идут и тоже могут через несколько лет только зарегистрировать браки. Мы с женой 28 лет вместе живем. Брак зарегистрировали 22 года назад. Почему нельзя с того момента считать когда брак был зарегистрирован в церкви?
11:52:09 14-02-2025
Гость (11:43:06 14-02-2025) Регистрация брака это светское мероприятие. Россия страна мн...
с каких пор Венчание без ЗАГСа делают?
11:59:12 14-02-2025
Гость (11:43:06 14-02-2025) Регистрация брака это светское мероприятие. Россия страна мн... Ну если все будут вспоминать как с садика дружили, то можно всем подряд платить.
13:39:31 14-02-2025
Гость (11:43:06 14-02-2025) Регистрация брака это светское мероприятие. Россия страна мн... У нас светское государство, поэтому и браком считаются отношения, зарегистрированные в официальных государственных органах.
22:30:54 14-02-2025
Гость (11:43:06 14-02-2025) Регистрация брака это светское мероприятие. Россия страна мн... собираете ерунду безграмотную
11:44:01 14-02-2025
Много ещё внесут идей...
11:51:45 14-02-2025
Маловато будет!))
12:00:26 14-02-2025
Три по 15?..это не 30....ваще Героя давать надо..
22:31:28 14-02-2025
.... (12:00:26 14-02-2025) Три по 15?..это не 30....ваще Героя давать надо.. ... соболезную Вам, искренне
14:15:14 14-02-2025
Даже это постарались максимально ограничить. Фразой "Заявление подается не позднее двух месяцев с даты юбилея совместной супружеской жизни". То-есть прожили вместе, к примеру, 40 лет. А вспомнили или узнали об этой выплате только через 2 месяца после юбилея. И все - проехали мимо выплаты. А уж то, что про эти выплаты особо распространятся в СМИ не будут, это точно.