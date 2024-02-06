В Госдуме предложили запретить тактильные квесты после "избиения" ребенка в Москве
Актеры "перегнули" и слишком затолкали школьника — до травм и защемлений
06 февраля 2024, 21:45, ИА Амител
Накануне СМИ рассказали, что после посещения хоррор-квеста школьнику понадобилась медицинская помощь. Актеры "перегнули" и слишком затолкали ребенка. Утром он проснулся с многочисленными синяками, ушибами грудной клетки и защемленным нервом в пояснице.
Как сообщает "Подмосковье сегодня", на фоне этого депутат Госдумы призвал запретить тактильные квесты в России.
"Организаторы этого квеста сейчас пытаются перекинуть всю вину на подростка. Говорят, что его предупреждали, что он сам выбрал такую версию игры и сам согласился на это. Но как после тактильного квеста, в котором участников просто пугают и касаются, подросток может получить ушибы грудной клетки и прочие травмы? Разве это называется "касанием"?" – заявил Колтунов.Он уверен, что подобная ситуация далеко не первая и не последняя, из-за чего в России надо проработать некоторые меры. В частности, запретить жестокие форматы тактильных квестов. Люди, по мнению депутата, "не должны платить за собственные избиения". А также предлагает ввести четкий контроль за актерами организаций: проверять их на уравновешенность и адекватность должен работодатель, а государство – доказывать квалификацию.
22:35:45 06-02-2024
А чушь там не порют, на ихних квестах ?
09:11:47 07-02-2024
Согласна, согласна. А то квестодеятели дают бумажечку подписать детям, которые даже 14 то нет, что нет болезней сердца, что ответственность за себя сами несёте, это нормально вообще? Я считаю нет. Квесты должны быть безопасны.
13:33:27 07-02-2024
Гость (09:11:47 07-02-2024) Согласна, согласна. А то квестодеятели дают бумажечку подпис... Яжмамки с яждетками конфетками корзиночками - сидите ДОМА! До 18 лет.