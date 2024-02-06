В Госдуме предложили запретить тактильные квесты после "избиения" ребенка в Москве

Актеры "перегнули" и слишком затолкали школьника — до травм и защемлений

06 февраля 2024, 21:45, ИА Амител

Типичный персонаж реалити-квеста / Фото: unsplash.com

Накануне СМИ рассказали, что после посещения хоррор-квеста школьнику понадобилась медицинская помощь. Актеры "перегнули" и слишком затолкали ребенка. Утром он проснулся с многочисленными синяками, ушибами грудной клетки и защемленным нервом в пояснице.

Как сообщает "Подмосковье сегодня", на фоне этого депутат Госдумы призвал запретить тактильные квесты в России.

"Организаторы этого квеста сейчас пытаются перекинуть всю вину на подростка. Говорят, что его предупреждали, что он сам выбрал такую версию игры и сам согласился на это. Но как после тактильного квеста, в котором участников просто пугают и касаются, подросток может получить ушибы грудной клетки и прочие травмы? Разве это называется "касанием"?" – заявил Колтунов.Он уверен, что подобная ситуация далеко не первая и не последняя, из-за чего в России надо проработать некоторые меры. В частности, запретить жестокие форматы тактильных квестов. Люди, по мнению депутата, "не должны платить за собственные избиения". А также предлагает ввести четкий контроль за актерами организаций: проверять их на уравновешенность и адекватность должен работодатель, а государство – доказывать квалификацию.