В Госдуме предупредили о возможном вооруженном столкновении России и Германии
На это могут повлиять поставки ФРГ вооружения Украине, заявил Шхагошев
12 июня 2025, 16:50, ИА Амител
Член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев рассказал, что поставки вооружения Украине могут стать причиной столкновения России и ФРГ. Его цитирует РИА Новости.
По словам депутата, Германия, ответственная за развязывание Второй мировой войны, поставляет Киеву крылатые ракеты большой дальности Taurus.
"Об этом, в том числе, в своем послании, отражающем сегодняшние политические реалии, говорил Володин. Одна из таких реалий – перспектива прямого вооруженного столкновения России и ФРГ из-за поставок ракет", – заявил парламентарий.
До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем ответе председателю бундестага Юлии Клекнер заявил, что передача Берлином Киеву оружия, которое используется против мирных граждан, является причиной конфликта между Германией и РФ.
17:09:38 12-06-2025
Гитлер капут.
21:40:13 12-06-2025
Гость (17:09:38 12-06-2025) Гитлер капут.... Они требуют продолжения банкета.
17:49:10 12-06-2025
Наберут в Думу по объявлению ...
14:48:42 13-06-2025
Гость (17:49:10 12-06-2025) Наберут в Думу по объявлению ...... Не по объявлению, а по разнарядки ЕР.
18:33:00 12-06-2025
Ситуация серьезная... Более чем...
19:56:45 12-06-2025
Тут ещё на изр-иран, запахло жареным, даже сказать , ядрено жареным
17:58:22 13-06-2025
Гость (19:56:45 12-06-2025) Тут ещё на изр-иран, запахло жареным, даже сказать , ядрено ... Да ладно Вам, в первый раз что ли? Все будет как всегда, персы проорутся на улицах, может даже пару израильских флагов сожгут. Ах да чуть не забыл, грозить еще будут возмездием, без этого у них никак. На этом все.
14:24:19 13-06-2025
- "В Госдуме предупредили о возможном вооруженном столкновении России и Германии"--------- И кто первым нападет?