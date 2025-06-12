В Госдуме предупредили о возможном вооруженном столкновении России и Германии

На это могут повлиять поставки ФРГ вооружения Украине, заявил Шхагошев

12 июня 2025, 16:50, ИА Амител

Война будущего / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев рассказал, что поставки вооружения Украине могут стать причиной столкновения России и ФРГ. Его цитирует РИА Новости.

По словам депутата, Германия, ответственная за развязывание Второй мировой войны, поставляет Киеву крылатые ракеты большой дальности Taurus.

"Об этом, в том числе, в своем послании, отражающем сегодняшние политические реалии, говорил Володин. Одна из таких реалий – перспектива прямого вооруженного столкновения России и ФРГ из-за поставок ракет", – заявил парламентарий.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем ответе председателю бундестага Юлии Клекнер заявил, что передача Берлином Киеву оружия, которое используется против мирных граждан, является причиной конфликта между Германией и РФ.