В Госдуме призвали отменить региональные ограничения на проведение митингов
С такой просьбой к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обратился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков
09 августа 2023, 12:30, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой рекомендовать отменить коронавирусные ограничения на проведение митингов и шествий в регионах. Об этом сообщает РИА Новости.
Даванков подчеркнул, что в большинстве регионов все еще действует режим повышенной готовности. По этой причине местные администрации запрещают проводить митинги, шествия и пикеты. При этом праздничные концерты проходят.
Напомним, ранее Даванков направил на заключение в правительство законопроект, который снижает срок давности по административным делам за старые сообщения в интернете. Он считает, что его нужно приравнять к 60 или 90 дням, по аналогии с большинством нарушений, которые были совершены не в Сети.
14:51:15 09-08-2023
коронавирусные ограничения -- ЧЕ?? Короновирусные?