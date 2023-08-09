В Госдуме призвали отменить региональные ограничения на проведение митингов

С такой просьбой к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обратился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков

09 августа 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой рекомендовать отменить коронавирусные ограничения на проведение митингов и шествий в регионах. Об этом сообщает РИА Новости.

Даванков подчеркнул, что в большинстве регионов все еще действует режим повышенной готовности. По этой причине местные администрации запрещают проводить митинги, шествия и пикеты. При этом праздничные концерты проходят.

Напомним, ранее Даванков направил на заключение в правительство законопроект, который снижает срок давности по административным делам за старые сообщения в интернете. Он считает, что его нужно приравнять к 60 или 90 дням, по аналогии с большинством нарушений, которые были совершены не в Сети.