В Госдуме проработают инициативу по обеспечению ТЦ вооруженной охраной
Возложить обязанность хотят на частные охранные организации (ЧОО)
25 марта 2024, 23:01, ИА Амител
Оружие / Фото: unsplash.com
В ГД прорабатывают инициативу по обязанности частных охранных организаций (ЧОО) обеспечивать вооруженную охрану, в том числе торговых центров. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Он отметил, что действующие законы следует изменить, что возложить на ЧОО прямую обязанность — обеспечивать именно вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности. К ним относится "Крокус сити холл" и другие крупные торговые центры.
"Соответствующие инициативы мы с коллегами уже начали прорабатывать", - добавил он.
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