В Госдуме проработают инициативу по обеспечению ТЦ вооруженной охраной

Возложить обязанность хотят на частные охранные организации (ЧОО)

25 марта 2024, 23:01, ИА Амител

Оружие / Фото: unsplash.com

В ГД прорабатывают инициативу по обязанности частных охранных организаций (ЧОО) обеспечивать вооруженную охрану, в том числе торговых центров. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он отметил, что действующие законы следует изменить, что возложить на ЧОО прямую обязанность — обеспечивать именно вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности. К ним относится "Крокус сити холл" и другие крупные торговые центры.

"Соответствующие инициативы мы с коллегами уже начали прорабатывать", - добавил он.