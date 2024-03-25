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В Госдуме проработают инициативу по обеспечению ТЦ вооруженной охраной

Возложить обязанность хотят на частные охранные организации (ЧОО)

25 марта 2024, 23:01, ИА Амител

Оружие / Фото: unsplash.com
Оружие / Фото: unsplash.com

В ГД прорабатывают инициативу по обязанности частных охранных организаций (ЧОО) обеспечивать вооруженную охрану, в том числе торговых центров. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он отметил, что действующие законы следует изменить, что возложить на ЧОО прямую обязанность — обеспечивать именно вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности. К ним относится "Крокус сити холл" и другие крупные торговые центры.

"Соответствующие инициативы мы с коллегами уже начали прорабатывать", - добавил он.

Госдума Теракт
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Комментарии 4

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Гость

23:24:53 25-03-2024

Почему Госдума с участием МВД, ФСБ непрерывно не прорабатывают главную задачу государства - безопасность граждан?

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Гость

00:45:11 26-03-2024

А школы не желают защитить ???

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Гость

05:46:54 26-03-2024

Политику миграционную проработайте.

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Гость

08:36:59 26-03-2024

У молдаван и румынов разрешили свободную продажу оружия, так бандиты сразу убежали в Италию. Плюсом бюджет профит получил.

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