В Госдуме проведут совещание по вопросу стирания крестов с изображений храмов
Депутат отметила, речь идет о посягательстве на традиционные ценности и культурное наследие России
01 апреля 2025, 11:46, ИА Амител
Депутат Госдумы Яна Лантратова назвала оскорблением чувств верующих удаление крестов с изображений храмов, сообщает РИА Новости.
Лантратова отметила, что стирание крестов – это посягательство на традиционные ценности и культурное наследие России.
"Подобные действия недопустимы и будут иметь правовые последствия. Проведем расширенное совещание комитета по данному вопросу", – подчеркнула глава комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Ранее зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что на уровне закона нужно запретить стирать кресты с изображений храмов.
Лантратова согласилась, что принятие соответствующего закона станет важным шагом в укреплении духовно-нравственных основ российского общества.
11:56:49 01-04-2025
Они вернулись. Запретите стирать изображения женских частей тел в фильмах, сигарет, логотипов и прочих символов. Это глубоко оскорбляет мои чувства зрителя! Поверьте они ничуть не хуже религиозности, а даже лучше!
12:16:57 01-04-2025
Гость (11:56:49 01-04-2025) Они вернулись. Запретите стирать изображения женских частей ... запикивание туда же. я предпочитаю живую речь, а не сигналы для инопланетян.
12:40:31 01-04-2025
Эм... Так это, видите ли в чем дело - когда кресты НЕ затерты, вы же оскорбляетесь ровно так же) Или вы думаете, что их перестали рисовать на пустом месте?)))
"На упаковке хлеба «Колос» изображён святой князь Владимир с крестом в руке. Местные жители задались вопросом: «Оскорбляет ли чувства верующих выбрасывание таких пакетов от хлеба?».
Елена из Белгорода попросила власти проверить действия тысяч белгородцев на оскорбление чувств верующих, сообщает «Белгород №1». Женщина считает богохульством, что люди выбрасывают упаковку от хлеба с изображением святого.
На хлебе от местного производителя «Колос» изображён белгородский памятник князю Владимиру с крестом в руке. Князь крестил Русь, и считается святым в православии.
«А ведь есть случаи когда эту упаковку выбрасывают на помойку, что является осквернением. Какой помощи Божией мы хотим получить?»,
возмущается женщина." Так что за что боролись, как говорится... А кончится тем, что просто перестанут рисовать где-либо церкви вообще, ни с крестами их не будет, ни без крестов. Ибо, как известно, на каждый роток не накинешь платок.
12:41:11 01-04-2025
Вы удивитесь, но как раз на старых картинах нет крестов, там другие символы наподобие веточки. Христианству на Руси не более 300 лет, а среди правящего сословия и того меньше.
15:09:06 01-04-2025
Гость (12:41:11 01-04-2025) Вы удивитесь, но как раз на старых картинах нет крестов, там... Учебник истории прочти.
17:04:33 01-04-2025
Гость (15:09:06 01-04-2025) Учебник истории прочти.... Реальные документы из архивов не пробовал читать,так для общего познания,а не учебники истории согласованные с попами?
17:22:39 01-04-2025
Гость (15:09:06 01-04-2025) Учебник истории прочти.... Историю пишут победители.
12:47:37 01-04-2025
Запретите Ютуб запрещать. Он хоть полезен.
13:31:38 01-04-2025
А кто их стирает?
14:02:03 01-04-2025
Если принимающие решения чего-то боятся, можно использовать другие символы, никто не заставляет использовать изображения церквей. Но если Вы уж используете изображение церквей - то это осознанный выбор, и если вы стираете кресты - это оскорбление и провокация.
14:33:03 01-04-2025
Лучшее решение - вообще запретить использование изображений с церквями. Везде и всюду. Вдруг какой несознательный гражданин с этой газетой в клозет пойдёт...
17:53:02 01-04-2025
Гость (14:33:03 01-04-2025) Лучшее решение - вообще запретить использование изображений ... запретить газеты в туалете - за одно посещение можно до пожизненного доподтираться
14:41:09 01-04-2025
Что же теперь надо делать с этой упаковкой от хлеба. В красный угол ее повесить,а если хлеб этот каждый день покупаешь, а упаковку выбросить нельзя?
14:56:17 01-04-2025
Гость (14:41:09 01-04-2025) Что же теперь надо делать с этой упаковкой от хлеба. В красн... Выбросить можно. Но с молитвой о прощении своего тяжкого греха, заступлении и помощи.
18:12:56 01-04-2025
Гость (14:41:09 01-04-2025) Что же теперь надо делать с этой упаковкой от хлеба. В красн... надо такие упаковки собирать и на самолете отвозить в москву и там их сдавать в соответствующие организации.