В Госдуме проведут совещание по вопросу стирания крестов с изображений храмов

Депутат отметила, речь идет о посягательстве на традиционные ценности и культурное наследие России

01 апреля 2025, 11:46, ИА Амител

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Яна Лантратова назвала оскорблением чувств верующих удаление крестов с изображений храмов, сообщает РИА Новости.

Лантратова отметила, что стирание крестов – это посягательство на традиционные ценности и культурное наследие России.

"Подобные действия недопустимы и будут иметь правовые последствия. Проведем расширенное совещание комитета по данному вопросу", – подчеркнула глава комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Ранее зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что на уровне закона нужно запретить стирать кресты с изображений храмов.

Лантратова согласилась, что принятие соответствующего закона станет важным шагом в укреплении духовно-нравственных основ российского общества.