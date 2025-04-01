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В Госдуме проведут совещание по вопросу стирания крестов с изображений храмов

Депутат отметила, речь идет о посягательстве на традиционные ценности и культурное наследие России

01 апреля 2025, 11:46, ИА Амител

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru
Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Яна Лантратова назвала оскорблением чувств верующих удаление крестов с изображений храмов, сообщает РИА Новости.

Лантратова отметила, что стирание крестов – это посягательство на традиционные ценности и культурное наследие России.

"Подобные действия недопустимы и будут иметь правовые последствия. Проведем расширенное совещание комитета по данному вопросу", – подчеркнула глава комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Ранее зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что на уровне закона нужно запретить стирать кресты с изображений храмов.

Лантратова согласилась, что принятие соответствующего закона станет важным шагом в укреплении духовно-нравственных основ российского общества.

религия Госдума

Комментарии 15

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Гость

11:56:49 01-04-2025

Они вернулись. Запретите стирать изображения женских частей тел в фильмах, сигарет, логотипов и прочих символов. Это глубоко оскорбляет мои чувства зрителя! Поверьте они ничуть не хуже религиозности, а даже лучше!

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Элен без ребят

12:16:57 01-04-2025

Гость (11:56:49 01-04-2025) Они вернулись. Запретите стирать изображения женских частей ... запикивание туда же. я предпочитаю живую речь, а не сигналы для инопланетян.

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Гость

12:40:31 01-04-2025

Эм... Так это, видите ли в чем дело - когда кресты НЕ затерты, вы же оскорбляетесь ровно так же) Или вы думаете, что их перестали рисовать на пустом месте?)))
"На упаковке хлеба «Колос» изображён святой князь Владимир с крестом в руке. Местные жители задались вопросом: «Оскорбляет ли чувства верующих выбрасывание таких пакетов от хлеба?».
Елена из Белгорода попросила власти проверить действия тысяч белгородцев на оскорбление чувств верующих, сообщает «Белгород №1». Женщина считает богохульством, что люди выбрасывают упаковку от хлеба с изображением святого.

На хлебе от местного производителя «Колос» изображён белгородский памятник князю Владимиру с крестом в руке. Князь крестил Русь, и считается святым в православии.

«А ведь есть случаи когда эту упаковку выбрасывают на помойку, что является осквернением. Какой помощи Божией мы хотим получить?»,
возмущается женщина." Так что за что боролись, как говорится... А кончится тем, что просто перестанут рисовать где-либо церкви вообще, ни с крестами их не будет, ни без крестов. Ибо, как известно, на каждый роток не накинешь платок.

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Гость

12:41:11 01-04-2025

Вы удивитесь, но как раз на старых картинах нет крестов, там другие символы наподобие веточки. Христианству на Руси не более 300 лет, а среди правящего сословия и того меньше.

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Гость

15:09:06 01-04-2025

Гость (12:41:11 01-04-2025) Вы удивитесь, но как раз на старых картинах нет крестов, там... Учебник истории прочти.

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гость

17:04:33 01-04-2025

Гость (15:09:06 01-04-2025) Учебник истории прочти.... Реальные документы из архивов не пробовал читать,так для общего познания,а не учебники истории согласованные с попами?

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Гость

17:22:39 01-04-2025

Гость (15:09:06 01-04-2025) Учебник истории прочти.... Историю пишут победители.

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Гость

12:47:37 01-04-2025

Запретите Ютуб запрещать. Он хоть полезен.

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Дюша

13:31:38 01-04-2025

А кто их стирает?

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Максим

14:02:03 01-04-2025

Если принимающие решения чего-то боятся, можно использовать другие символы, никто не заставляет использовать изображения церквей. Но если Вы уж используете изображение церквей - то это осознанный выбор, и если вы стираете кресты - это оскорбление и провокация.

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Гость

14:33:03 01-04-2025

Лучшее решение - вообще запретить использование изображений с церквями. Везде и всюду. Вдруг какой несознательный гражданин с этой газетой в клозет пойдёт...

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Гость

17:53:02 01-04-2025

Гость (14:33:03 01-04-2025) Лучшее решение - вообще запретить использование изображений ... запретить газеты в туалете - за одно посещение можно до пожизненного доподтираться

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Гость

14:41:09 01-04-2025

Что же теперь надо делать с этой упаковкой от хлеба. В красный угол ее повесить,а если хлеб этот каждый день покупаешь, а упаковку выбросить нельзя?

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Гость

14:56:17 01-04-2025

Гость (14:41:09 01-04-2025) Что же теперь надо делать с этой упаковкой от хлеба. В красн... Выбросить можно. Но с молитвой о прощении своего тяжкого греха, заступлении и помощи.

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Гость

18:12:56 01-04-2025

Гость (14:41:09 01-04-2025) Что же теперь надо делать с этой упаковкой от хлеба. В красн... надо такие упаковки собирать и на самолете отвозить в москву и там их сдавать в соответствующие организации.

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