В Госдуме рассказали, как Россия ужесточит миграционную политику

В числе новых инициатив – медицинское освидетельствование иностранцев

06 февраля 2025, 15:00, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о планах по ужесточению миграционной политики в РФ. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Володин напомнил, что с 5 февраля на сайте МВД и на портале госуслуг заработал реестр контролируемых лиц. Иностранцы, которые попали в него, подлежат высылке из страны. Также их существенно ограничивают в правах: например, они не могут регистрировать имущество и юрлица. Если контролируемое лицо нарушит одно из ограничений, его депортируют. Саму процедуру высылки упростили.

Всего за 2024 год депутаты приняли 14 законов, ужесточающих контроль за миграцией. Среди новых инициатив, которые готовят депутаты, – медицинское освидетельствование прибывших в РФ иностранцев.