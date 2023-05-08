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В Госдуме рассказали, за что можно получить штраф в собственной квартире

Перепланировки, курение, грязь и другие запреты при проживании в многоквартирных домах

08 мая 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин назвал пять штрафов, которые можно получить никогда не покидая свою квартиру. Об этом сообщает РИА Новости.

Первым Чапилин назвал штрафы за шум по ночам. Время "тишины" устанавливается местными властями, а штраф может составить до 2 тысяч рублей. Второе нарушение – перепланировка. Если стены сносились без соглашения, то собственнику придется отдать из своего кошелька до 2,5 тысяч рублей. 

Кроме того, квартиру должны использовать только для проживания. Если владельцы откроют там магазин или гостиницу — правоохранители заставят закрыть их, дополнительно назначив штраф на сумму в 1,5 тысячи рублей. Кроме того, наказать могут и за курение на балконе – до 1,5 тысячи рублей.

Еще один пункт касается нечистоплотных жильцов. Если выбрасывают мусор в подъезд или разводят грязь в своей квартире и к соседям бегут тараканы, то им грозит штраф до 3 тысяч рублей.

Комментарии 3

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Олег

19:45:08 08-05-2023

В квартире то курить можно и в окне можно, а на балконе нельзя. Понятно.

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Гость

09:35:21 09-05-2023

Чаплин одним словом !

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Ваня

15:12:41 09-05-2023

Чтобы оформить штраф музыкальному соседу, нужно чтобы весь подъезд стоял на ушах - иначе, не получится! Была новость, кто-то постоянно бесился. Только после вмешательства администрации города, ему помогли съехать. Весь подъезд коллективную жалобу писал! Но курить на балконе своей квартиры нельзя!

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