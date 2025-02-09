В Госдуме разработали законопроект о сокращенной рабочей неделе

Сокращенная смена будет способствовать повышению качества жизни работников

09 февраля 2025, 13:15, ИА Амител

Работа / Фото: amic.ru

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект об установлении сокращенной на час рабочей недели. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Предлагается, что накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневке сокращается на час при сохранении установленной нормы рабочего времени. Такие правила есть у работодателей и сейчас, однако "в нынешних условиях такую норму целесообразно закрепить законодательно".

В пояснительной записке указывается, что сокращенная смена будет способствовать повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда.