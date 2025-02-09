В Госдуме разработали законопроект о сокращенной рабочей неделе
Сокращенная смена будет способствовать повышению качества жизни работников
09 февраля 2025, 13:15, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект об установлении сокращенной на час рабочей недели. Об этом сообщает ТАСС.
Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Предлагается, что накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневке сокращается на час при сохранении установленной нормы рабочего времени. Такие правила есть у работодателей и сейчас, однако "в нынешних условиях такую норму целесообразно закрепить законодательно".
В пояснительной записке указывается, что сокращенная смена будет способствовать повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда.
13:56:01 09-02-2025
Сокращенная смена будет способствовать повышению качества жизни работников------- сокращение на час?! Вы шутите или издеваетесь? 😧
13:59:52 09-02-2025
Так это есть. Давно. Пятница на час короче.
14:23:39 09-02-2025
Сокращенная неделя будет для чиновников-они не переработали.... А для работяг 18/7...
19:51:15 09-02-2025
Сократится рабочая неделя - соответственно снизится зарплата! Учла ли Дума этот нюанс и, "печась о повышении качества жизни трудящихся", каким она "законом" собирается обязать работодателя оплачивать часы навязываемого им досуга?
21:18:50 09-02-2025
Ну надо же, "благодетели" то какие! Этими популистскими высерами наши татупеды надеются, что люди забудут повышение пенсионного возраста?
23:13:11 09-02-2025
Гость (21:18:50 09-02-2025) Ну надо же, "благодетели" то какие! Этими популистскими высе... А Ленина в мавзолее разве простим? Он же должен на красной площади стоять как живой. А шоколад Аленка почему не всем бесплатно раздается? А почему перестали печатать журнал Крестьянка? А куда дели рубли старого образца? Которые маленькие - как билеты в автобусе. Я с новыми простынями никак не управлюсь.
09:33:37 10-02-2025
Они бы лучше разработали закон о снижении продолжительности рабочей недели для предпенсионеров,которые бы должны быть уже на пенсии ,но вынуждены вкалывать ,тратить своё здоровье,чтобы обеспечить своё существование.
10:17:14 10-02-2025
Афиноген (09:33:37 10-02-2025) Они бы лучше разработали закон о снижении продолжительности ...
Ладно предпенсионеры. У нас полно трудящихся пенсионеров, которым даже полную пенсию не выплачивают. Стыдоба...
10:51:07 10-02-2025
Sic semper tyrannis (10:17:14 10-02-2025) Ладно предпенсионеры. У нас полно трудящихся пенсионеров... Полностью солидарен.
10:30:42 11-02-2025
Надо же ,какие то негодяи минусуют справедливые нарекания пенсионеров.
14:53:02 11-02-2025
Повсекакий (10:30:42 11-02-2025) Надо же ,какие то негодяи минусуют справедливые нарекания пе... Ты сначала определись - ты афиноген или повсекакий? Болезный, аватарка то одна и таже!