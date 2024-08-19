В Госдуме высказались об идее запретить мигрантам переезжать в Россию с семьями

Депутаты намерены запретить иностранцам въезжать в РФ на основании факта, что они родственники работающего в стране человека

19 августа 2024, 23:15, ИА Амител

Нелегальные мигранты / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

Закон о запрете на переезд в РФ мигрантов с семьями может навредить. Как сообщает телеканал "360", об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Бессараб считает, что Россия нуждается не только в высококвалифицированных специалистах, но и в низкоквалифицированном труде. Вместе с тем россияне обычно не рассматривают для себя подобную работу. Парламентарий отметила, что коллеги торопятся с подобным решением, поскольку трудовой мигрант не нарушает законы, если хочет получить вид на жительство.

"Если он абсолютно законопослушен, если работает пусть даже на низкоквалифицированном рабочем месте, но качественно, и выполняет все нормы законодательства РФ, то почему бы ему не разрешить перевезти сюда семью и в дальнейшем продолжить работу", — высказалась парламентарий.

Напомним, что ранее депутаты ЛДПР заявили о планах внести законопроект, который запретит иностранцам въезжать в РФ на основании факта, что они родственники работающего в стране человек. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, находящихся в стране только на основании трудового договора или патента.