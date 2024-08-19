В Госдуме высказались об идее запретить мигрантам переезжать в Россию с семьями
Депутаты намерены запретить иностранцам въезжать в РФ на основании факта, что они родственники работающего в стране человека
19 августа 2024, 23:15, ИА Амител
Закон о запрете на переезд в РФ мигрантов с семьями может навредить. Как сообщает телеканал "360", об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Бессараб считает, что Россия нуждается не только в высококвалифицированных специалистах, но и в низкоквалифицированном труде. Вместе с тем россияне обычно не рассматривают для себя подобную работу. Парламентарий отметила, что коллеги торопятся с подобным решением, поскольку трудовой мигрант не нарушает законы, если хочет получить вид на жительство.
"Если он абсолютно законопослушен, если работает пусть даже на низкоквалифицированном рабочем месте, но качественно, и выполняет все нормы законодательства РФ, то почему бы ему не разрешить перевезти сюда семью и в дальнейшем продолжить работу", — высказалась парламентарий.
Напомним, что ранее депутаты ЛДПР заявили о планах внести законопроект, который запретит иностранцам въезжать в РФ на основании факта, что они родственники работающего в стране человек. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, находящихся в стране только на основании трудового договора или патента.
07:52:52 20-08-2024
Кому это может навредить?
12:33:43 20-08-2024
Гость (07:52:52 20-08-2024) Кому это может навредить? ... Поселите эту Бесараб и её поддержку в Котельниках, пусть её дети или внуки в школу там походят, она сама во дворах погуляет. На годик хотя бы. Тогда поймёт, что ЛДПР правы
12:47:09 20-08-2024
Гость (07:52:52 20-08-2024) Кому это может навредить? ... навредитьможет только таким как та бесараб...
Они этим и живут.
Не голосуйте больше за таких бесарабов.
..
08:33:12 20-08-2024
может навредить, об этом заявила социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По социальной политике и делам ветеранов! т.е раздать пособия , пенсии, чтоб было кому...........
08:41:08 20-08-2024
Ну, не знаю... Палка о двух концах. Прибавится "сексозабоченных" на улицах России.
08:52:36 20-08-2024
Все дело в слове "если" а если этот законопослушный мигрант превезет свою не законопослушную семью?
08:57:26 20-08-2024
Нечего их семьям тут делать,приехали как на вахту поработали и домой,в эмиратах так же приезжают полгода работаю и отправляют домой на полгода если хорошо зарекомендовал себя то дают рабочую визу на год без права перевозки семьи
09:06:39 20-08-2024
Короткая память у народа. Забыли, как они выгоняли русских из своих республик.
09:08:05 20-08-2024
Власти не знают прошлого мигрантов. Многие воевали в ИГИЛ, не знают или плохо знают русский язык. Их жены не делают обороты и не предохраняется , рожают каждый год. Мрачное будущее готовят политиканы нашим детям и внукам.
09:08:17 20-08-2024
О том и реч, что дошло до того, что наши парни воюют, а эти мигранты приезжают в Россию, творят, что попало, где же они соблюдать будут законы, и кто следить за ними будет? А потом тащат всех своих родственников, на которых наше государство должно пособия давать, содержать их. Ведь он работает один, а семью государство содержит из нескольких человек! На наши налоги! А мы простые россияне не можем детские получить, расценивают только малоимущих! Увеличили пенсионный возраст, что бы их содержать! А наши люди до пенсии не могут дотянуть из-за здоровья! Потому, что в Москве, которые сидят в Думе и не подвергают опасности и вредности здоровью живут дольше! Судят по Москве, а не по всем регионам! А мы их должны содержать! Вообще война идет и в стране не должно быть лишних из чужих стран!
09:16:39 20-08-2024
а что есть законопослушные мигранты? или их семьи? Если люди приехали сюда работать, пусть работают, но не надо сюда свои семьи тащить,с какой радости, я со своих налогов должна содержать (в виде детсадов, школ, поликлиник) этот кагал? Тем более ассимилироваться они не собираются, ведут себя нагло и вызывающе, всюду пихают свою религию. Вон в мусульманском ОАЭ их единоверцы разрешают приезжать трудовым мигрантам, но на этом и все. Никаких семей, ходят по струнке, чуть что не так, быстро собрал манатки и домой без права возвращения на всю оставшуюся жизнь. Поэтому там мигранты не совершают преступлений, ведут себя тихо, и не вопят про семьи, не нравится уезжай домой, никто не держит. Может и нашему государству такую политику вести? Только не надо про СССР вспоминать, там жили их деды и бабушки совершенно с другим советским менталитетом, которые стремились к знаниям, культурному развитию, женщины свободно учились и работали врачами, инженерами, даже летчиками. А сейчас одна сплошная религия, и просвета не видать, вся их культура - кто сильнее и наглее, то и прав, женщины как скот, вообще не воспринимается как человек, никаких прав, только может замотаться с головы до ног и рожать детей как кролик. Еще забыли про такую "милую" традицию мусульманских стран как "бача бази" - "танцующие мальчики". Наше государство все с европейской ЛГБТ борется, а там у мусульман процветает не только гомосексуализм, но и мужская педофилия, причем все это у них в традициях, вот яркий пример, что происходит в обществах, когда мужчины не могут общаться с женщинами в открытую, все отношения табуированы. Там даже пословица есть - "женщины для детей, а мальчики для удовольствия", причем наличие семьи и детей мужчин не останавливает, ведь женщина никаких претензий предъявить не может, она ведь никто.
10:55:38 20-08-2024
с такой фамилией только такие законы и выдвигать..
а что там выборы что ли какие то скоро?
11:01:27 20-08-2024
У нас мигранты охамели: по торговым центрам ходят -громко орут, перекрикивая друг друга на своём национальном языке, музыку национальную громко слушают - как хозяева положения! А надо бы урезонивать таких вот псевдо хозяинов!!!!!!!!!!!!
22:03:34 20-08-2024
Гость (11:01:27 20-08-2024) У нас мигранты охамели: по торговым центрам ходят -громко ор... а у нас с балконов, где живут мигранты, на всю улицу орёт и день, и ночь музыка то ли узбекская, то ли таджикская. Местные русские готовы уже линчевать этих приезжих мигрантов.
11:15:47 20-08-2024
Эти "низкоквалифицированные" целыми семьями по помойкам побираются, противно уже смотреть.
11:17:07 20-08-2024
Согласна с ЛДПР, сами пусть работают и ездят периодически к своим на родину, нет нужны всем переезжать
11:51:33 20-08-2024
Наталья (11:17:07 20-08-2024) Согласна с ЛДПР, сами пусть работают и ездят периодически к ... Наталья, твои слова, да в уши президента.
11:36:48 20-08-2024
Может Бессараб поселит у себя семьи мигрантов в коттедже, пенсию выделит и соцвыплаты на детей? Мигрант приехал, отработал и уехал, они же ассимилируются, как кролики, а потом и гражданство РФ получают. Если Жилищник Москвы будет платить нормальную з/п, а не воровать, то и москвичи будут работать.
11:36:54 20-08-2024
Ее бы к нам в Лосино- Петровский пожить пару месяцев, превратили город в аул, эти таджиксие монашки аккупировали все детские площадки , ведут себя нагло , по русски не разговаривают,шляются целыми днями по городу- это они работают!!!
11:46:34 20-08-2024
Нечего у нас свои аулы и кишлаки разводить, поработали и назад в свою страну, ужесточить закон по образу как в ОАЭ, а если депутатша так ратует за их семьи - пусть сама их и содержит на СВОИ доходы
11:57:28 20-08-2024
"Парламентарий отметила, что коллеги торопятся с подобным решением" На самом деле - ОПАЗДАЛИ!
12:10:46 20-08-2024
Мастурбеками - преступниками, бездельниками, тунеядцами наполнили всю Россию. Не могут разобраться с уже въехавшими, но продолжают впускать ещё,и ещё. Почему на АВТОВАЗЕ для мастурбеков есть рабочие места, общежития, ЗП которой россияне могут только мечтать,а для россиян всего этого нет? Жаль ,что нет Сталина на этО бассараб😡
12:31:35 20-08-2024
Не хрен их вообще сюда завозить. Все их не хватает. Каждый день тысячи с баулами заезжают, а работать некому. Эта депутатка по улицам наверно разучилась ходить и в торговые центры не заглядывает. По городу идешь как в самарканде каком-то, русскую речь ловить приходится..... Достали уже депутаты по соцполитике
12:35:53 20-08-2024
За такие слова лишить Бессараб депутатства и отправить в кишлак в чуркестан
12:47:06 20-08-2024
Владимир (12:33:43 20-08-2024) Поселите эту Бесараб и её поддержку в Котельниках, пусть её ... Гнать из Думы , Врагов Народа .
12:50:04 20-08-2024
Вот и выяснилось, кто кормится и лобирует интересы диаспор. Теперь есть, хоть одна, конкретная фамилия.
12:59:52 20-08-2024
Я родилась в УзССР, со временем нас стали выдавливать из Узбекистана ( и в физической форме тоже), так и говорили "Езжай своя Россия". Сейчас получается они сюда едут за хорошими пособиями, не работать. Специально женщины устраиваются на работу на 0.5 ставки уборщицей, чтобы был маленький заработок, а мужчины не стремятся даже работать официально. Вот получается , мои родители построили прекрасный город Навои , заводы и предприятия. Оставили все им, квартиру смогла продать за копейки. Переехали жить в Россию, они теперь и здесь живут приспособленцами . Я иногда думаю , уезжали мы от них или нет. Хочу спросить у нашего правительства , нам куда дальше ехать? Мне уже живя в России после того как я сделала замечание нашим ценнейшим мигрантам как-то сказали, не нравиться - уезжай отсюда.
13:00:04 20-08-2024
"...нуждаемся в низкоквалифицированных труде которым россияне не хотят заниматься..." - Я даже знаю что это за сферы "труда" : - изнасилования, торговля наркотиками, избиения, хамское отношение к местным жителям и тд.
13:02:50 20-08-2024
У нас в стране есть вахтовый метод работы, когда мужчины по 3,4 месяца отсутствуют дома. И что-то не тянут семью за тридевять земель. А мигранты что? Вот и их мамки, папки, тётки пусть сидят дома и ждут их. Однозначно: запретить тащить в Россию "кишлаки".
13:17:41 20-08-2024
Получается что наши уважаемые депутаты очень сильно заботятся о мигрантах и их семьях. О своих гражданах когда начнут также переживать и думать?
18:55:35 20-08-2024
категорически против!! люди уже на крайнем раздражении, как можно на эту тему как-то позитивно рассуждать?! НЕЛЬЗЯ их сюда пускать, нет ни одного голоса "за" эти семьи. Вот сейчас слышу ор дикий и матерки этих же жетей с детской площадке - ба! да это дети таджиков из соседнего дома! по-русски не говорят, но кто их этим матеркам-то научил???!!!