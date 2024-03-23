В Госдуме заявили, что напавшие на "Крокус Сити Холл" хорошо подготовлены и вооружены

С собой у террористов были автоматы Калашникова и бомбы

23 марта 2024, 01:58, ИА Амител

Зал в "Крокус Сити Холле" / Фото: t.me/molniya_moskva

Депутат Госдумы Сергей Марков прокомментировал стрельбу в "Крокус Сити Холле". В своем Telegram-канале он сообщил, что террористы хорошо подготовлены и вооружены автоматами Калашникова. При себе у них были бомбы.

"Пожарные не могут тушить, потому что идет бой. Число погибших и раненых сейчас определить невозможно. Также не ясно, цель террористов – взять заложников и выставить требования или просто устроить бойню", – добавил он.Напомним, что по тревоге в столичном регионе подняты ОМОН, СОБР. Сотрудники ГИБДД досматривают машины, у каждого наряда огневая поддержка. Также всем сотрудникам дано указание вооружиться. По информации СМИ, ведется розыск четверых мужчин в камуфлированной одежде, которые могли скрыться с места преступления. Вместе с тем продолжается штурм здания.