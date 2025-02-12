Госдума приняла законопроект об обязательной сдаче в девятом классе только двух предметов

Документ успешно прошел первое чтение

12 февраля 2025, 17:59, ИА Амител

ЕГЭ по литературе в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект о сдаче ОГЭ только по русскому языку и математике в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас порядок проведения итоговой аттестации для выпускающихся из девятых классов предполагает сдачу четырех экзаменов. Законопроект устанавливает особый порядок проведения ОГЭ, по которому аттестат можно будет получить после сдачи двух экзаменов.

Кроме того, документ предлагает протестировать новый порядок зачисления абитуриентов в колледжи и техникумы за счет средств региональных и местных бюджетов. Он также определяет отдельно количество бюджетных мест в средних профессиональных образовательных организациях для лиц, завершивших обучение в регионе, а также отдельно для приезжих из других регионов.