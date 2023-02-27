В Госдуму снова внесли проект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей
Авторы считают эту идею деструктивной, идущей вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой
27 февраля 2023, 22:57, ИА Амител
В Госдуму снова внесли законопроект о запрете распространения среди детей информации с пропагандой чайлдфри. Как сообщает РИА Новости, авторами выступили депутат нижней палаты Эльвира Аиткулова и госсобрание Башкортостана.
Проект предлагает внести в законодательство о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, изменения, которые запрещают распространение данных, призывающих к добровольному отказу от рождения детей.
Отметим, что этот законопроект уже вносили на рассмотрение в сентябре прошлого года, однако в том виде правительство его не поддержало и отправило на доработку.
Напомним, что концепция чайлдфри характеризуется сознательным отказом от заведения детей. Авторы считают эту идею деструктивной, идущей вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой.
Комментарии 24