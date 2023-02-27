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В Госдуму снова внесли проект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей

Авторы считают эту идею деструктивной, идущей вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой

27 февраля 2023, 22:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Госдуму снова внесли законопроект о запрете распространения среди детей информации с пропагандой чайлдфри. Как сообщает РИА Новости, авторами выступили  депутат нижней палаты Эльвира Аиткулова и госсобрание Башкортостана.

Проект предлагает внести в законодательство о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, изменения, которые запрещают распространение данных, призывающих к добровольному отказу от рождения детей.

Отметим, что этот законопроект уже вносили на рассмотрение в сентябре прошлого года, однако в том виде правительство его не поддержало и отправило на доработку.

Напомним, что концепция чайлдфри характеризуется сознательным отказом от заведения детей. Авторы считают эту идею деструктивной, идущей вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой. 

Комментарии 24

  • То есть если ребенку сказать, что я не хочу детей и у меня их не будет, или что можно выходить замуж-жениться -рожать, а можно и не, если не хочешь - можно будет сесть? К гадалке не ходи, будет как с пропагандой ЛГБТ - сначала "заботимся о детях", а потом начинаются заявления в полицию и суды про радугу на мороженом...
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Что боитесь детей меньше будет? не бойсь- маргиналы за деньги вам столько нарожают..у
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Клоуны. Лучшая пропаганда чайлдфри - посмотреть вокруг себя и на такие законы.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Точно! с такими законами и врагов не надо.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Допустим я не хочу детей. У меня племянница спросит, почему у меня ребенка нет. Я что ей должна отвечать в свете нового закона?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • в разрез
    28 февраля, Гость   Ответить
  • А иметь или н иметь детей это разве не личное дело каждого?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, можно будет сесть? --- Это вряд ли, это им не выгодно, гораздо выгоднее ввести штрафы)
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Я что ей должна отвечать - Что мать природа не дала такой шанс - ну или что у Вас нет денег на штрафы)))
    28 февраля, Гость   Ответить
  • это разве не личное дело каждого? .. НЕТ!!! и с вас штраф за инокомыслие!!!
    28 февраля, Гость   Ответить
  • это разве не личное дело каждого? - какое еще личное, выдумали тоже. Должны рожать на благо государства. Которое, к слову, рожать не просило))) Такой вот.. пердимонокль.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Должны рожать на благо государства. Которое, к слову, рожать не просило - В общем в любом случае штраф/турма)))))))))
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Кто выше высказался - вы путаете пропаганду чайлдфри и ответ "Я не хочу детей". Пропаганда предполагает, что вы воспеваете преимущества положения, когда детей в семье нет.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Комментаторы на Амике как бабы базарные. Раздули из мухи слона.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Что мать природа не дала такой шанс-- то есть врать? а эта идея не является "деструктивной, идущей вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой" ?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Если ребенок живет в любящей семье, то тут любая пропаганда бессильна....БЕССИЛЬНА, потому что ребенок волей-неволей захочет повторить эти моменты в своей жизни, на подсознательном уровне. А если ребенок несчастлив, то тут уж извиняйте. Опять все сводится ко взрослым, начните борьбу со взрослыми - идиотами, которые калечат психику собственных детей, что те, от безысходности, начинают ненавидеть все и вся.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • потому что ребенок волей-неволей захочет повторить эти моменты в своей жизни, на подсознательном уровне - по вашему нынешние чайлдфри взялись не откуда? у них не было семьи. ну вы уж если и пишите то думайте иногда. Эти люди именно не хотят жить как жили их родители, без денег, жилья и пр.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • семейными ценностями и государственной политикой" ? - А у нас в стране ВСЁ идет в разрез ниченового
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, хорошо. Говоришь: "мы с женой не хотим детей". Вас начинают жалеть, говорить, что вы убогие, ведь без деток жизнь не жизнь, ты отвечаешь: "нам пока норм, мы и так вполне счастливы", и ХОБА, это уже пропаганда чайлдфри
    28 февраля, Гость   Ответить
  • "нам пока норм, мы и так вполне счастливы", и ХОБА, это уже пропаганда чайлдфри" ---- Гость, это не пропаганда. Вы немного не понимаете, что такое пропаганда. Пропаганда предполагает активные действия по продвижению и распространению.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Вас начинают жалеть - Завидуют. Вы можете путешествовать, хорошо одеваться/кушать, менять машины/квартиры.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Вы можете путешествовать, хорошо одеваться/кушать, менять машины/квартиры.-------- какой бред... хватит фантазии озвучивать. у вас бабла хватает только на съемную однушку на силикатном или южном.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Я Кошкина! Хочу маргинала!
    28 февраля, Гость   Ответить
  • активные твия по продвижению и распространению.--- А сейчас кто-то эти действия совершает? вот ни разу не видела митинга или парада с лозунгами "даешь семью без детей". Есть ощущение, что ДУМцам заняться нечем, вот и генерируют всякий бред. Соберутся теперь, будут эту глупость обсуждать в ТРЕХ ЧТЕНИЯХ (за нехилую , кстати , оплату). Голосовать будут, протоколы писать. Одной бумаги только кучу изведут. А толку? Зачем этот закон
    01 марта, Гость   Ответить
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