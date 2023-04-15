В Госдуму внесли проект о штрафах за оказание госуслуг через иностранные мессенджеры

Законопроект предлагает ввести штраф от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц, а для юридических — от 100 до 700 тысяч рублей

15 апреля 2023, 07:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об административной ответственности за пересылку персональной и финансовой информации через иностранные мессенджеры при оказании госуслуг. Как сообщает газета "Ведомости", об этом заявил зампред комитета по информационной политике Антон Горелкин.

Законопроект предлагает ввести штраф от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц, а для юридических — от 100 до 700 тысяч рублей. Наказывать будут за пересылку персональной и финансовой информации.

Как отметил автор законопроекта, госслужащие смогут продолжить пользоваться иностранными мессенджерами в личной и рабочей переписке, однако предоставлять услуги и выполнять госзаказы через них будет запрещено. Горелкин подчеркнул, что он поможет "сместить акцнты" в сторону отечественных платформ. Кроме того, это помогло бы проводить профилактику утечек, а также "в инфраструктурном плане".

Депутат подчеркнул, что не является "противником развития российского финтеха", однако интеграцию российских банков с зарубежными платформами считает "стратегически неправильной".