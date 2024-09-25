В Госдуму внесли проект о штрафе до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри
Проект предусматривает введение административной ответственности за нарушения запрета в КоАП РФ
25 сентября 2024, 21:19, ИА Амител
В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета о пропаганде идеологии чайлдфри. Об этом сообщает РИА Новости.
Проект предусматривает введение административной ответственности за нарушения запрета в КоАП РФ. Штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических – от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Если эти нарушения были совершены с применением СМИ или интернета, то штраф уже составит для граждан от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, для юрлиц – от 1 до 4 миллионов.
Если нарушения будут совершены среди несовершеннолетних, то это приведет к схожему наказанию. Это от 100 до 200 тысяч рублей на граждан, на должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, для юрлиц – от 1 до 2 миллионов рублей. Если при нарушении были использованы СМИ или интернет, то штрафы возрастут: для граждан – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, для юрлиц – от 2 миллионов до 5 миллионов рублей.
22:53:57 25-09-2024
Паршивость "законов" дала результаты...
За них пусть штрафуют СЕБЯ депутаты!
07:00:55 26-09-2024
Как переводится это слово,простите за безграмотность.
07:37:34 26-09-2024
гость (07:00:55 26-09-2024) Как переводится это слово,простите за безграмотность.... дословно
07:28:14 26-09-2024
очередной повод поборов для населения
09:00:23 26-09-2024
выслуживаются, еще хотят срок слугами народа побыть. До реальных дел не допускают, так хоть что-то приятное для начальства пытаются сделать.
09:27:17 26-09-2024
принудительное оберемененение.
10:24:19 26-09-2024
Вся наша жизнь - это пропаганда чайлдфри. Что будут делать с этим депутаты, сами себя штрафовать или Правительство, которую нам эту жизнь устроили?