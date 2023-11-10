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В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности для добровольцев

Инициаторами стала группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым

10 ноября 2023, 21:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Госдуму внесли законопроект о распространении уголовной ответственности за некоторые преступления против военной службы на участников добровольческих формирований. Как сообщает ТАСС, инициаторами стала группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Сейчас ст. 331 УК РФ предусматривает наказание за подобные нарушения для срочников и контрактников, а также для граждан в запасе во время военных сборов. Законопроект предлагает дополнить статью рядом примечаний, в том числе уточнить отдельные положения статей о неисполнении приказа.

Кроме того, ответственность распространят и на добровольцев, однако не полностью – за преступления, которые были совершены в период мобилизации, в военное время и в условиях ведения боевых действий. Изменения также предусматривают, что гарнизонный военный и окружной или флотский военный суд будет рассматривать в отношении них уголовные дела.

Армия Госдума

Комментарии 1

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Гость

22:08:56 10-11-2023

У Бога, всего два закона, а у Дьявола их миллионы, как из рога изобилия.

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