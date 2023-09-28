В Госдуму внесли закон о возврате денег за некачественные онлайн-курсы

Авторы инициативы предложили разработать критерии качества информационных продуктов

28 сентября 2023, 19:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Партия "Новые люди" внесла в Госдуму законопроект о возврате денег за некачественные онлайн-курсы. Об этом сообщает телеграм-канал РВНП.

Глава партии Алексей Нечаев отметил, что в 2022 году продавцы информационных продуктов заработали больше четырех миллиардов рублей, но при этом нельзя сказать, что продаваемый ими продукт был качественным.

Нечаев предложил создать критерии оценки качества онлайн-курсов и возвращать людям деньги за те программы, которые признаны некачественными.

В партии добавили, что люди хотят развиваться и улучшать свои навыки, но некачественные курсы только вытягивают из них деньги.