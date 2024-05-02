В Госдуму внесли законопроект о досрочном использовании маткапитала на жилье
Сейчас потратить деньги маткапитала можно через три года после рождения ребенка
02 мая 2024, 16:00, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
В Госдуму внесли законопроект о праве использования материнского капитала на улучшение жилищных условий, не дожидаясь, когда ребенку исполнится три года, пишет "Парламентская газета".
"Необходимо дать возможность семьям, где родился ребенок, купить новую квартиру с привлечением маткапитала в любое время со дня рождения", – пояснили авторы инициативы.
Напомним, сейчас потратить деньги маткапитала на вторичное жилье можно через три года после рождения ребенка.
"Предлагаемая мера позволит поддержать семьи с детьми", – отмечается в пояснительной записке.
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