В Госдуму внесли законопроект о досрочном использовании маткапитала на жилье

Сейчас потратить деньги маткапитала можно через три года после рождения ребенка

02 мая 2024, 16:00, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В Госдуму внесли законопроект о праве использования материнского капитала на улучшение жилищных условий, не дожидаясь, когда ребенку исполнится три года, пишет "Парламентская газета".

"Необходимо дать возможность семьям, где родился ребенок, купить новую квартиру с привлечением маткапитала в любое время со дня рождения", – пояснили авторы инициативы.

Напомним, сейчас потратить деньги маткапитала на вторичное жилье можно через три года после рождения ребенка.