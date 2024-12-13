Законопроект о сталкинге внесли на рассмотрение в Госдуму

Депутаты фракции "Новые люди" доработали документ, внесенный на рассмотрение еще в 2023 году

13 декабря 2024, 08:48, ИА Амител

Здание Госдумы РФ / Фото: duma.gov.ru

Депутаты партии "Новые люди" внесли в Госдуму доработанный законопроект о противодействии сталкингу. Первый раз партия выступала с подобной инициативой в октябре 2023 года, однако документ отозвали с просьбой доработать. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В законодательстве предлагают закрепить понятия "навязчивое преследование", "запрет на приближение", "преследовать" и "жертва преследования".

"Навязчивое преследование" в законопроекте определяется как действия, вызывающие у жертвы опасения за свою безопасность. Это неоднократное умышленное слежение или попытки установить контакт с жертвой через различные каналы связи.

"Важно: закон не направлен на регулирование отношений в семьях, где супруги проживают вместе. Никто не сможет "выселить" другого человека из его квартиры по этому закону. Это прописано в документе отдельным пунктом", – уточнила соавтор законопроекта Ксения Горячева.

Подобный законопроект летом 2024 года вносили в Госдуму депутаты от ЛДПР. Они также подготовили юридическое определение сталкинга и предложили установить за него административную ответственность.