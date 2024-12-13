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Законопроект о сталкинге внесли на рассмотрение в Госдуму

Депутаты фракции "Новые люди" доработали документ, внесенный на рассмотрение еще в 2023 году

13 декабря 2024, 08:48, ИА Амител

Здание Госдумы РФ / Фото: duma.gov.ru
Здание Госдумы РФ / Фото: duma.gov.ru

Депутаты партии "Новые люди" внесли в Госдуму доработанный законопроект о противодействии сталкингу. Первый раз партия выступала с подобной инициативой в октябре 2023 года, однако документ отозвали с просьбой доработать. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В законодательстве предлагают закрепить понятия "навязчивое преследование", "запрет на приближение", "преследовать" и "жертва преследования".

"Навязчивое преследование" в законопроекте определяется как действия, вызывающие у жертвы опасения за свою безопасность. Это неоднократное умышленное слежение или попытки установить контакт с жертвой через различные каналы связи.

"Важно: закон не направлен на регулирование отношений в семьях, где супруги проживают вместе. Никто не сможет "выселить" другого человека из его квартиры по этому закону. Это прописано в документе отдельным пунктом", – уточнила соавтор законопроекта Ксения Горячева.

Подобный законопроект летом 2024 года вносили в Госдуму депутаты от ЛДПР. Они также подготовили юридическое определение сталкинга и предложили установить за него административную ответственность.

Госдума

Комментарии 6

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Гость

09:00:01 13-12-2024

Русским языком это ненавязчивое преследование, Почему используется иностранное слово. В Англии или в Америке кто ни будь пишет по русски?

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Гость

09:24:37 13-12-2024

Гость (09:00:01 13-12-2024) Русским языком это ненавязчивое преследование, Почему исполь... Есть вы (биоединица), а есть они (сильные мира сего), вам нельзя ничего, им можно все. Хотите поспорить?

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Musik

09:51:46 13-12-2024

Гость (09:24:37 13-12-2024) Есть вы (биоединица), а есть они (сильные мира сего), вам не... а скалкингом по чайнингу не хотите ли?

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Гость

10:59:49 13-12-2024

Musik (09:51:46 13-12-2024) а скалкингом по чайнингу не хотите ли?... я так сразу не готов, может в кино сначала?

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Дюша

09:43:46 13-12-2024

Можно поприветствовать если закон будет работать и в отношении государства. Ибо сие образование только и занимается, что ненавязчиво преследует граждан...То налогов ему заплати, то "цак" надень, то на Госуслугах зарегистрируйся и предоставь личные данные.

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Гость

13:06:15 13-12-2024

хватит уже иностранщины в нашей стране и жизни!

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