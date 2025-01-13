В Госдуму внесли законопроект об уточнении понятия отпуска
Авторами инициативы выступили депутаты Брянской областной Думы, которые обратили внимание, что в статье 107 Трудового кодекса России нет конкретизации понятия
13 января 2025, 08:15, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект для устранения правовой неопределенности в понятии "отпуск". Как сообщает RT, соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Авторами инициативы выступили депутаты Брянской областной Думы, которые обратили внимание, что в статье 107 Трудового кодекса России нет конкретизации понятия "отпуск".
"В понятие "отпуск" включаются не только отпуск, предоставляемый собственно для отдыха, но и освобождение от работы в связи с беременностью и родами, усыновлением ребенка, для ухода за ребенком <...> учебный отпуск", – говорится в пояснительной записке к проекту.
Законопроект предполагает закрепить, что термин "отпуск" относится к ежегодным оплачиваемым отпускам.
08:49:19 13-01-2025
И сколько денеХ ему за инициативу эНту зплотют?
09:49:41 13-01-2025
А чем ещё заниматься говорилкам трибунным от Брянской области, когда Курская область в огне ?