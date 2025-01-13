В Госдуму внесли законопроект об уточнении понятия отпуска

Авторами инициативы выступили депутаты Брянской областной Думы, которые обратили внимание, что в статье 107 Трудового кодекса России нет конкретизации понятия

13 января 2025, 08:15, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

В Госдуму внесли законопроект для устранения правовой неопределенности в понятии "отпуск". Как сообщает RT, соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами инициативы выступили депутаты Брянской областной Думы, которые обратили внимание, что в статье 107 Трудового кодекса России нет конкретизации понятия "отпуск".

"В понятие "отпуск" включаются не только отпуск, предоставляемый собственно для отдыха, но и освобождение от работы в связи с беременностью и родами, усыновлением ребенка, для ухода за ребенком <...> учебный отпуск", – говорится в пояснительной записке к проекту.

Законопроект предполагает закрепить, что термин "отпуск" относится к ежегодным оплачиваемым отпускам.