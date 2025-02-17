В Госдуму внесут законопроект о самообороне при незаконном проникновении в дом
В таких случаях россияне смогут обороняться любыми методами без риска уголовного наказания
17 февраля 2025, 07:15, ИА Амител
В Госдуму внесут законопроект, согласно которому россияне смогут использовать любые методы самообороны при незаконном проникновении злоумышленников в их дом без риска уголовного наказания. Об этом сообщает РИА Новости.
С такой инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым.
Проектом предлагается внести изменение в статью 37 "Необходимая оборона" УК РФ. Ее хотят дополнить положением, согласно которому превышением самообороны не будут считаться любые действия, направленные на защиту от посягательства при незаконном проникновении в жилище.
"Представляется необходимым законодательно предоставить гражданам право защищать свою жизнь и своих родных и близких, не опасаясь уголовного наказания, от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в жилище, независимо от того, соответствовали ли защитные действия характеру и опасности посягательства", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Инициаторы подчеркнули, что зачастую нарушение неприкосновенности жилища связано с такими тяжкими преступлениями, как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование и похищение человека.
07:56:08 17-02-2025
россияне смогут использовать любые методы самообороны при незаконном проникновении злоумышленников в их дом --- я думал так и было
08:42:49 17-02-2025
Давно пора было изменить.Хорошо бы еще и закон об оружии изменить.
15:31:06 17-02-2025
Гость (08:42:49 17-02-2025) Давно пора было изменить. Хорошо бы еще и закон об оружии изм... В царской России продавалось везде и всюду. Были ограничения полицейские, гражданские, военные. Одна деталь в револьвере- и либо взвод или сомовзводные... много интересного и полезного было раньше.
09:00:37 17-02-2025
Хорошо бы редакции уточнить , что в крае решат со старыми газовыми плитами. В РИА Новости снова статья с упоминанием о штрафах и возможности провести диагностику плиты. Если раньше писали, что по истечении 20 лет газовое оборудование считается старым и должно заменяться на новое, даже если исправно, то теперь уже называют 14 лет. Скорее всего, в крае не более 10% жилья обеспечено новыми плитами, так как в новостройках давно электрические, а в старых – соответственно, пожившие рабочие газовые.
09:11:27 17-02-2025
Крепостным обещают разрешить защищать собственную жизнь? Спасибо, бояре...
09:41:20 17-02-2025
Гость (09:11:27 17-02-2025) Крепостным обещают разрешить защищать собственную жизнь? Спа... голосом каневского: никто им этого конечно же не позволит
10:44:39 17-02-2025
не только дом но и участок земли ему принадлежащий...как в юэсэй...
11:37:59 17-02-2025
Какое десятилетие принимают...
12:04:08 17-02-2025
Частную собственность надо охранять. Для этого в магазинах продается оружие огнестрельное и пр. Это в странах, где есть частная собственность. У нас же земля в аренде. Да и власть боится своего народа, что бы облегчить ему жизнь.
18:42:37 17-02-2025
Гость (12:04:08 17-02-2025) Частную собственность надо охранять. Для этого в магазинах п... Почему вы не оформили землю в собственность? Что вам помешало?
10:33:23 18-02-2025
Гость (18:42:37 17-02-2025) Почему вы не оформили землю в собственность? Что вам помешал... это сорказм, имеется ввиду, что она оформлена и является как бы моей собственностью,но темнеменее, если придет недоброжелатель, на своей земле я не могу ничего с ним сделать. Так и какая же она тогда моя земля ессли я ее не имею права даже защитить. Не имею права без разрешения построить, не имею права перепланировку частного дома без оформления сделать. Все конечно делают и платят штраф, но частная ли это собственность тогда? По хорошему это моя земля и я должен иметь право делать на ней все что захочу, и соответственно охранять ее должен иметь право!
12:09:38 17-02-2025
по мне так пофигу, если в мой дом ворвутся и мне и моим близким будет угрожать опасность, последнее о чем я буду думать - это об уголовной ответственности. Главное спасти семью.
14:56:39 17-02-2025
почему только в дом? про частные дома забыли? достаточно двора. Мы налоги платим за весь участок, и должны иметь право самообороны против незаконнопроникших на весь участок, не дожидаясь пока в дом залезут!
16:21:03 17-02-2025
Гость (14:56:39 17-02-2025) почему только в дом? про частные дома забыли? достаточно дво... Поэтому домохозяйки в штатах до последнего времени стреляли сквозь двери, а потом спрашивали-кто там. Частная территория. У нас ее нет. Для народа. А вдруг вы золото или нефть найдете?
18:41:37 17-02-2025
Гость (16:21:03 17-02-2025) Поэтому домохозяйки в штатах до последнего времени стреляли ... Что за бред вы несете? У нас точно также земля в собственности. А вот в пендостане заборов вокруг участков нету, потому к дверям может подойти любой и на стук, ясен пень, никто стрелять не будет. Если сам не бывал , то посмотри любое кина про пендосов и обустройство их участков