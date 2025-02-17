В Госдуму внесут законопроект о самообороне при незаконном проникновении в дом

В таких случаях россияне смогут обороняться любыми методами без риска уголовного наказания

17 февраля 2025, 07:15, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

В Госдуму внесут законопроект, согласно которому россияне смогут использовать любые методы самообороны при незаконном проникновении злоумышленников в их дом без риска уголовного наказания. Об этом сообщает РИА Новости.

С такой инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым.

Проектом предлагается внести изменение в статью 37 "Необходимая оборона" УК РФ. Ее хотят дополнить положением, согласно которому превышением самообороны не будут считаться любые действия, направленные на защиту от посягательства при незаконном проникновении в жилище.

"Представляется необходимым законодательно предоставить гражданам право защищать свою жизнь и своих родных и близких, не опасаясь уголовного наказания, от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в жилище, независимо от того, соответствовали ли защитные действия характеру и опасности посягательства", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Инициаторы подчеркнули, что зачастую нарушение неприкосновенности жилища связано с такими тяжкими преступлениями, как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование и похищение человека.