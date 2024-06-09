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В гробнице сына первого китайского императора нашли 16 тонн сокровищ

Саркофаг может принадлежать кому-то из высокопоставленных дворян или полководцев

09 июня 2024, 20:31, ИА Амител

Монеты / Фото: pxhere.com/ru/photo/901577
Монеты / Фото: pxhere.com/ru/photo/901577

В мавзолее императора Цинь Шихуанди археологи обнаружили 16-тонный саркофаг, наполненный сокровищами. По предположениям, он принадлежал легендарному сыну первого императора Китая, пишет Arkeonews.

Цинь Шихуанди был известен тем, что создал терракотовую армию – шесть тысяч статуй воинов в натуральную величину, расположенных в крупнейшем в мире мавзолее, площадь которого составляет 56 квадратных километров. Также на этом месте был обнаружен огромный дворец, размером с четверть Запретного города в Пекине.

Саркофаг был найден на глубине 16 метров и, возможно, принадлежал сыну Шихуанди – принцу Гао. Согласно записям древнего китайского историка Сыма Цяня, Гао попросил своего брата отправить его к отцу в загробный мир.

В саркофаге было обнаружено оружие, броня, нефрит, два золотых и серебряных верблюда, набор посуды, а также 6000 бронзовых монет. Однако не исключено, что саркофаг принадлежал не Гао, а кому-то из высокопоставленных дворян или полководцев.

Археология

Комментарии 3

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Гость

21:53:13 09-06-2024

Чего-то не помнится в наши времена чтоб положили в захоронение кому-нибудь 16 тонн сокровищ .

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Гость

22:26:19 09-06-2024

А разве терракотовая армия - это не фальшивка?

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ВВП

06:14:31 10-06-2024

В начале 90-х в гроб "авторитетов" клали сотовый телефон. Считалось верхом престижа, тоже когда ни будь "сокровищем" будут))

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