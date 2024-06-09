В гробнице сына первого китайского императора нашли 16 тонн сокровищ

Саркофаг может принадлежать кому-то из высокопоставленных дворян или полководцев

09 июня 2024, 20:31, ИА Амител

Монеты / Фото: pxhere.com/ru/photo/901577

В мавзолее императора Цинь Шихуанди археологи обнаружили 16-тонный саркофаг, наполненный сокровищами. По предположениям, он принадлежал легендарному сыну первого императора Китая, пишет Arkeonews.

Цинь Шихуанди был известен тем, что создал терракотовую армию – шесть тысяч статуй воинов в натуральную величину, расположенных в крупнейшем в мире мавзолее, площадь которого составляет 56 квадратных километров. Также на этом месте был обнаружен огромный дворец, размером с четверть Запретного города в Пекине.

Саркофаг был найден на глубине 16 метров и, возможно, принадлежал сыну Шихуанди – принцу Гао. Согласно записям древнего китайского историка Сыма Цяня, Гао попросил своего брата отправить его к отцу в загробный мир.

В саркофаге было обнаружено оружие, броня, нефрит, два золотых и серебряных верблюда, набор посуды, а также 6000 бронзовых монет. Однако не исключено, что саркофаг принадлежал не Гао, а кому-то из высокопоставленных дворян или полководцев.