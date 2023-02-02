В Грузии призвали сократить срок безвизового пребывания россиян

По мнению местных оппозиционеров, всё это вредит безопасности республики

02 февраля 2023, 20:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Оппозиционная партия грузинского парламента "За Грузию" предложила сократить срок безвизового пребывания россиян в стране. Как сообщает ТАСС, соответствующая инициатива внесена на рассмотрение парламента.

Так, оппозиционеры считают необходимым законодательно ограничить бесконтрольную миграцию россиян, снизить срок их пребывания в стране без визы, а также не возобновлять авиаперелёты. По их мнению, всё это вредит безопасности республики.

Напомним, что, по данным МВД Грузии, в 2022 году в республику прибыло в пять раз больше россиян – почти 1,5 млн. Сейчас для их нахождения в стране не требуется виза в течение года. Для продолжения законного пребывания в стране россиянам достаточно повторно пересечь границу – этот способ называется "визаран".