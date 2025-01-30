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В храме Христа Спасителя прочитали "Отче наш" на алтайском языке

Молитву читалвладыка Каллистрат, ранее возглавлявший Горно-Алтайскую епархию

30 января 2025, 21:37, ИА Амител

В храме Христа Спасителя в Москве прозвучала молитва "Отче наш" на алтайском языке. Об этом сообщает Mash Siberia.

Молитву прочитал владыка Каллистрат, который ранее возглавлял Горно-Алтайскую епархию, а в настоящее время служит в Бежецкой епархии Тверской митрополии.

"По благословению патриарха Кирилла он прочитал одну из важнейших молитв на языке малого народа в соборе Русской православной церкви в Москве", – пишет издание.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси не раз бывал на Алтае. В 2015 году патриарх приезжал в Республику Алтай, а также был в Барнауле. В 2016 году глава РПЦ повторно приехал в Горный Алтай, возглавив перенесение из Троице-Сергиевой лавры в Горно-Алтайск мощей святителя Макария (Невского).

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НОВОСТИОбщество
религия

Комментарии 7

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Гость

22:00:17 30-01-2025

Алтайцы разве православные ?

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Гость

22:15:42 30-01-2025

Могли дождь так вызвать

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Musik

22:32:11 30-01-2025

Каллистрат не алтаец.

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Бартоломео

07:29:48 31-01-2025

читалвладыка Каллистрат, прикольное имя! Хе-хе

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Musik

09:45:20 31-01-2025

Бартоломео (07:29:48 31-01-2025) читалвладыка Каллистрат, прикольное имя! Хе-хе... викки: Архиепископ Каллистра́т (в миру Влади́мир Серге́евич Романе́нко; 8 августа 1974, Москва)

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Гость

11:24:28 31-01-2025

Musik (09:45:20 31-01-2025) викки: Архиепископ Каллистра́т (в миру Влади́мир Серге́евич ... А Читалвладыка - это кто?

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Олег

10:17:42 31-01-2025

Бывает и что? В чём событие?
Православие как раз предполагает службы на туземных языках.

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