В храме Христа Спасителя прочитали "Отче наш" на алтайском языке

Молитву читалвладыка Каллистрат, ранее возглавлявший Горно-Алтайскую епархию

30 января 2025, 21:37, ИА Амител

В храме Христа Спасителя в Москве прозвучала молитва "Отче наш" на алтайском языке. Об этом сообщает Mash Siberia.

Молитву прочитал владыка Каллистрат, который ранее возглавлял Горно-Алтайскую епархию, а в настоящее время служит в Бежецкой епархии Тверской митрополии.

"По благословению патриарха Кирилла он прочитал одну из важнейших молитв на языке малого народа в соборе Русской православной церкви в Москве", – пишет издание.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси не раз бывал на Алтае. В 2015 году патриарх приезжал в Республику Алтай, а также был в Барнауле. В 2016 году глава РПЦ повторно приехал в Горный Алтай, возглавив перенесение из Троице-Сергиевой лавры в Горно-Алтайск мощей святителя Макария (Невского).