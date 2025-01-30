В храме Христа Спасителя прочитали "Отче наш" на алтайском языке
Молитву читалвладыка Каллистрат, ранее возглавлявший Горно-Алтайскую епархию
30 января 2025, 21:37, ИА Амител
В храме Христа Спасителя в Москве прозвучала молитва "Отче наш" на алтайском языке. Об этом сообщает Mash Siberia.
Молитву прочитал владыка Каллистрат, который ранее возглавлял Горно-Алтайскую епархию, а в настоящее время служит в Бежецкой епархии Тверской митрополии.
"По благословению патриарха Кирилла он прочитал одну из важнейших молитв на языке малого народа в соборе Русской православной церкви в Москве", – пишет издание.
Напомним, патриарх Московский и всея Руси не раз бывал на Алтае. В 2015 году патриарх приезжал в Республику Алтай, а также был в Барнауле. В 2016 году глава РПЦ повторно приехал в Горный Алтай, возглавив перенесение из Троице-Сергиевой лавры в Горно-Алтайск мощей святителя Макария (Невского).
22:00:17 30-01-2025
Алтайцы разве православные ?
22:15:42 30-01-2025
Могли дождь так вызвать
22:32:11 30-01-2025
Каллистрат не алтаец.
07:29:48 31-01-2025
читалвладыка Каллистрат, прикольное имя! Хе-хе
09:45:20 31-01-2025
Бартоломео (07:29:48 31-01-2025) читалвладыка Каллистрат, прикольное имя! Хе-хе... викки: Архиепископ Каллистра́т (в миру Влади́мир Серге́евич Романе́нко; 8 августа 1974, Москва)
11:24:28 31-01-2025
Musik (09:45:20 31-01-2025) викки: Архиепископ Каллистра́т (в миру Влади́мир Серге́евич ... А Читалвладыка - это кто?
10:17:42 31-01-2025
Бывает и что? В чём событие?
Православие как раз предполагает службы на туземных языках.