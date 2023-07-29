В Индустриальном районе Барнаула убирают несанкционированные свалки
Сейчас идут работы по проспекту Энергетиков
29 июля 2023, 15:31, ИА Амител
Фото: мэрия Барнаула
В Индустриальном районе Барнаула продолжается ликвидация несанкционированных свалок, сообщает мэрия.
Подрядная организация уже выполнила уборку на пустыре в районе здания № 156 по Павловскому тракту, вывезя оттуда более 450 кубометров мусора.
Сейчас подрядчик ликвидирует свалку по проспекту Энергетиков.
Ранее реку Пивоварку в Барнауле вновь очистили от мусора.
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