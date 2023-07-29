В Индустриальном районе Барнаула убирают несанкционированные свалки

Сейчас идут работы по проспекту Энергетиков

29 июля 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В Индустриальном районе Барнаула продолжается ликвидация несанкционированных свалок, сообщает мэрия.

Подрядная организация уже выполнила уборку на пустыре в районе здания № 156 по Павловскому тракту, вывезя оттуда более 450 кубометров мусора.

Сейчас подрядчик ликвидирует свалку по проспекту Энергетиков.

Ранее реку Пивоварку в Барнауле вновь очистили от мусора.